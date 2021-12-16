Запад предупредили, расходы утвердили – власть сохранится

Запад ведет деятельность, нацеленную на то, чтобы изменить власть в России во время президентских выборов 2024 года, утверждается в ежегодном докладе временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

Как сообщают авторы документа, в начале текущего года в Вашингтоне прошла серия встреч и совещаний официальных лиц США с представителями «несистемной оппозиции» для формирования плана действий, направленных на дискредитацию выборов в российский парламент.

Организаторы сосредоточились «на продуцировании максимального числа скандалов» как в России, так и за рубежом, чтобы дать иностранным структурам поводы делать заявления о «порочности российской избирательной системы», «нелегитимности» выборов в Госдуму и непризнании избранной палаты Федерального Собрания РФ, утверждается в документе.

– Такого рода деструктивные мероприятия преследовали и более долгосрочные цели. Главная из них — в период проведения президентских выборов 2024 года изменить власть в России, основы ее внутренней и внешней политики, сделать нашу страну удобной для внешнего управления, — говорится в докладе.

В Совфеде заявили, что Запад стремился сдержать Россию и максимально ослабить ее. Кроме того, подобные действия должны были снизить международный авторитет страны и дестабилизировать внутреннюю политическую ситуацию.

Напомним, 19 ноября на сайте палаты представителей США появился проект резолюции, в котором конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон предложили не признавать нынешнего президента России Владимира Путина главой государства, если он будет баллотироваться на новый срок в 2024 года. Нахождение политика на посту после указанной даты американские законодатели сочли незаконным. Они также назвали нарушением законов и международных обязательств поправки в Конституцию России в 2020 году.

Отметим, финансирование Центризбиркома в следующем году составит более 7,8 млрд рублей, а в 2023 году – 37,8 млрд рублей, в том числе для подготовки выборов президента 2024 года. Это следует из постановления о распределении бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденного в среду на заседании ЦИК.

– Для ЦИК России в бюджете ассигнования утверждены на 2022 год в размере 7 млрд 834,3 млн рублей, на 2023 год – в размере 37 млрд 819,1 млн рублей и на 2024 год – 4 млрд 656,9 млн рублей, – сказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев. – Расходы на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Госдумы не распределяются на эти годы.

При этом, он уточнил, что расходы на подготовку и проведение выборов президента в 2024 году в размере 33 млрд 233,8 млн рублей заложены в бюджете на 2023 год.

– Выборы президента назначаются за 90 дней до завершения полномочий, это март 2024 года. Значит, они должны быть назначены в декабре и ассигнования нам должны быть назначены в 2023 году, – отметил Булаев.