 

В Украине за сутки 9,5 тыс. человек заболели COVID-19

16.12.2021, 9:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За прошедшие сутки в стране зафиксировано 9 590 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 864, медработников – 115); умерли 355 человек.

Госпитализированы 2 089 заболевших, 25 499 пациентов выздоровели. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2022305151265913

Накануне, 15 декабря, сообщалось о 8109 новых случаях коронавирусной инфекции, 14 декабря  в стране подтвердили 7283 новых случаев болезни. 

За все время пандемии в Украине заболело – 3 588 147 человек, поправилось – 3 284 815, летальных исходов – 92 313.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Добкин считает, что санкции против Фукса ввели из-за его возросшего влияния на власти Харькова

27.08 / В мире: Запад ждет возвращения Лукашенко в свои объятия

13.01 / Эксперт назвал негативные последствия практики выборности мэров

15.03 / Правительство анонсировало третий этап программы туристического кешбэка

02.09 / Россия решила нарастить число рейсов в Германию, ОАЭ и Финляндию

14.08 / “Все под Дженнифер Лопес косит”. Ани Лорак поделилась новым фото

18.03 / В Грендандии миллион лет назад росли леса

24.08 / В ООН заявили о свидетельствах казни гражданских и бывших афганских военных боевиками “Талибана”

08.10 / Гендиректор “Метинвеста”: Нам не нужны инженеры‑металлурги в чистом виде. Это прошлый век

31.07 / В США извинились за выставку африканца в обезьяннике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика