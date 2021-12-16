Луценко рассказал, почему он плохо спал сразу после отставки с должности генпрокурора

Он отметил, что “считал ошибкой” и “серпом по одному месту” передачу боевикам Донбасса в рамках обмена удерживаемыми лицами бывших беркутовцев.

“После пятилетнего процесса мы фактически были за полшага до судебного приговора. И могли получить наконец-то ответ на вопрос, кто были исполнители убийств на Майданах. Пусть не всех, но… А дальше было полшага к тому, кто отдал им приказы. Понимаете, без исполнителей найти организатора, а тем более заказчиков это очень сложная история. К тому моменту уже лежало полностью готовое дело по тем, кто был организаторами”, – объяснил Луценко.

По словам экс-генпрокурора, дело “не пошло в суд только потому, что в тот момент не было заочного осуждения”.

“Сейчас оно появилось. И мое дело без единой измененной строки пошло сейчас в суд. Мне уже сейчас нормально спится. Это была единственная проблема, почему я после отставки спал плохо. Потому что у меня не было в суде дела о расстрелах на Майдане. Теперь она есть. Фактически я считаю, что мы все, что могли, сделали”, – заявил Луценко.

Он был генпрокурором Украины с мая 2016 года по август 2019-го.

Контекст:

21 ноября 2013 года в Киеве из-за отказа правительства подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом начался митинг на Майдане, который после избиения вышедших на площадь студентов перерос в массовые протесты по всей стране. Протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки).

Закончился Евромайдан в конце февраля 2014 года бегством тогдашнего президента Виктора Януковича в Россию.

По словам пятого президента Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибли 107 человек.

29 декабря 2019 года в рамках обмена Украина передала ОРДЛО 124 человека, в том числе пятерых экс-беркутовцев: Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру, Александра Маринченко и Олега Янишевского. Вечером 28 декабря суд отпустил бывших беркутовцев под личное обязательство (Зинченко, Янишевский и Аброськин находились под стражей, Тамтура – под ночным домашним арестом, а Маринченко – под круглосуточным домашним арестом). Зинченко, Аброськина и Янишевского передали боевикам “ДНР”, а Маринченко и Тамтуру – боевикам “ЛНР”.

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