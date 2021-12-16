Немецкий политолог – отключение России от SWIFT нереалистично

Вариант с возможным отключением РФ от системы SWIFT представляется нереалистичным из-за слишком высокой экономической взаимозависимости между Россией и Европой, заявил немецкий политолог Янис Клюге в интервью для N-TV. Клюге также отметил, что гипотетическая остановка «Северного потока — 2» может случиться только в случае резкого обострения ситуации на Украине, что также маловероятно.



Reuters

Отключение РФ от системы SWIFT вряд ли является реалистичной опцией, заявил немецкий политолог Янис Клюге в своём интервью для N-TV. Ранее подобная мера применялась против Ирана, однако РФ куда более сильно вплетена в мировую экономику.

Как отмечает Клюге, отключение РФ от SWIFT полностью уничтожит торговлю между Россией и Европой в её нынешнем виде. «Я сомневаюсь в том, что немецкие или же иные европейские предприятия попробуют расширить санкции, поскольку это может привести и к другим последствиям. Такой сценарий представляется просто невозможным ещё и в свете энергетической зависимости от России», — приводит издание слова Клюге.

Обрушение торговли с Россией будет иметь особенно серьёзные последствия для Германии, имеющей тесные экономические связи с Москвой, отмечает Клюге. Политолог напоминает, что даже анонс включения США российской компании «Русал» в чёрные списки в 2018 году вызвал значительный стресс в Европе, поскольку «Русал» является поставщиком алюминия для многих европейских предприятий.

Что же касается гипотетических санкций против «Северного потока — 2», то они возможны только в случае резкого обострения ситуации на Украине, считает Клюге. При этом РФ вряд ли начнёт открытое вторжение на Украину из-за слишком высоких рисков. По мнению политолога, Москва будет продолжать оказывать давление, стремясь к реализации Минских соглашений «в российской трактовке».