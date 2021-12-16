 

Немецкий политолог – отключение России от SWIFT нереалистично

16.12.2021, 8:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вариант с возможным отключением РФ от системы SWIFT представляется нереалистичным из-за слишком высокой экономической взаимозависимости между Россией и Европой, заявил немецкий политолог Янис Клюге в интервью для N-TV. Клюге также отметил, что гипотетическая остановка «Северного потока — 2» может случиться только в случае резкого обострения ситуации на Украине, что также маловероятно.


Reuters

Отключение РФ от системы SWIFT вряд ли является реалистичной опцией, заявил немецкий политолог Янис Клюге в своём интервью для N-TV. Ранее подобная мера применялась против Ирана, однако РФ куда более сильно вплетена в мировую экономику.  

Как отмечает Клюге, отключение РФ от SWIFT полностью уничтожит торговлю между Россией и Европой в её нынешнем виде. «Я сомневаюсь в том, что немецкие или же иные европейские предприятия попробуют расширить санкции, поскольку это может привести и к другим последствиям. Такой сценарий представляется просто невозможным ещё и в свете энергетической зависимости от России», — приводит издание слова Клюге.

Обрушение торговли с Россией будет иметь особенно серьёзные последствия для Германии, имеющей тесные экономические связи с Москвой, отмечает Клюге. Политолог напоминает, что даже анонс включения США российской компании «Русал» в чёрные списки в 2018 году вызвал значительный стресс в Европе, поскольку «Русал» является поставщиком алюминия для многих европейских предприятий.

Что же касается гипотетических санкций против «Северного потока — 2», то они возможны только в случае резкого обострения ситуации на Украине, считает Клюге. При этом РФ вряд ли начнёт открытое вторжение на Украину из-за слишком высоких рисков. По мнению политолога, Москва будет продолжать оказывать давление, стремясь к реализации Минских соглашений «в российской трактовке». 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.11 / Алиев отреагировал на претензии Армении в адрес России

20.08 / Взять и перераспределить — Си Цзиньпин предупредил богатых китайцев, что надо делиться ради общего процветания

06.01 / В Днепропетровской области убили парня – взорвали петарду во рту

27.04 / “Можете не вернуться живым”. Маск предупредил о гибели людей при полетах на Марс

22.07 / Лукашенко отказался от части президентских полномочий

13.07 / ЕР обсудит развитие доступной среды и поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья

21.08 / ВС поддержал кандидатуру Птицына на должность председателя Мосгорсуда

03.04 / Блогер Эдвард Бил раскаялся в совершенном ДТП

25.01 / Украинский журналист Гордон назвал возможную причину распада Украины

04.08 / На жителя Якутии завели дело за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика