 

Люди с тромбозом чаще умирают от COVID-19 — новое исследование

16.12.2021, 8:54, Разное
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Группа американских исследователей изучила воспаления, тромбоз и другие особенности и выяснила, что именно тромбоз может увеличить риск смерти у госпитализированных пациентов с COVID-19. Статья была опубликована на medRxiv и сейчас ожидает экспертной оценки.

Исследование было проведено на 4000 пациентах с COVID-19, которые были госпитализированы с марта 2020 года по август 2021 года. Все протестированные факторы риска были разделены на три основные группы, включая тромбоз и воспаление.

Высокий уровень D-димера и высокий гематокрит (объем красных кровяных клеток в крови) считались риском тромбоза. А высокий уровень С-реактивного белка, высокое соотношение нейтрофилов/лимфоцитов и низкий уровень сывороточного альбумина — риском воспаления. Ученые ежедневно оценивали влияние каждого биомаркера на смертность. 

В итоге исследователи назвали биомаркеры, связанные с тромбозом, мощными провоцирующими факторами внутрибольничных смертей от коронавируса. Как отмечают ученые, негативные последствия тромбоза, наблюдаемые в исследовании, могут быть связаны с отсутствием соответствующих антикоагулянтов и тромболитических препаратов.

Хотя гепарин обычно используется в качестве антикоагулянта, степень его эффективность в предотвращении тромбоза у пациентов с COVID-19 все еще остается неизвестной. В целом, исследование подчеркивает необходимость дополнительных исследований пациентов с COVID-19, у которых есть тромбоз или повышенный риск развития тромбоза, чтобы улучшить прогноз заболевания и снизить смертность.

Ранее мы писали, что перенесенный COVID-19 повышает риск тромбоза у хирургических пациентов на 90%. Группа исследователей COVIDSurg Collaborative во главе с экспертами из Бирмингемского университета собрала данные о более чем 128 тысячах хирургических пациентов из больниц 115 стран.

По оценкам ученых, у пациентов, которые заразились коронавирусом во время хирургического вмешательства или в стационаре, риск тяжелого нарушения свертываемости крови повышен на 50% по сравнению со средним. 90-процентная же вероятность образования тромбов оказалась у тех, кто перенес COVID-19 до хирургической операции.



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