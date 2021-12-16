 

Военно-транспортные вертолеты Ми-8/17 стали вторыми по популярности в мире

16.12.2021, 8:37, Новости дня
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Российские многоцелевые военно-транспортные вертолеты семейства Ми-8/17 стали вторыми по популярности в мире, говорится в справочнике World Air Forces 2022, выпущенном журналом Flight Global.

В соответствии с исследованием в мире находилось в строю порядка 3 тыс. вертолетов семейства Ми-8/17 по состоянию на декабрь 2021 года.

Российские машины составили 14% от общемирового парка военных винтокрылых машин, передает ТАСС. На первом месте расположились американские вертолеты семейства UH-60 Black Hawk (3926 машин, 20%), на третьем – американский ударный вертолет AH-64 Apache (1219 машин, 6% от общемирового парка).

В топ-10 самых популярных в мире военных вертолетов по версии Flight Global также вошли российские аппараты семейства Ми-24/35 (924 машины, 5%) и два типа машин, разработанных еще в период войны во Вьетнаме – вертолеты UH-1 Huey (4-е место, 989 машин, 5%) и CH-47 Chinook (5-е место; 929 машин, 5%).

В рейтинг наиболее популярных в мире учебно-транспортных вертолетов российские аппараты не вошли. По состоянию на декабрь 2021 года в мире в строю находились 19946 военных вертолетов, говорится в отчете.

Напомним, в мае директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев заявил, что РФ в 2021 году планирует поставку иностранным заказчикам различных вертолетов на сумму свыше 1 млрд долларов.



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