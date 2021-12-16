Необъяснимая отметина на теле, другая внешность: 5 признаков того, что вы видели свою прошлую жизнь во сне

В переселение душ верят во всех религиях мира. Кто-то говорит о 6 переселениях, а кто-то о бесконечных. А есть такие люди, которые знают о своих прошлых жизнях не по наслышке. Как же определить, что человек видел свои прошлые воплощения и помнит о них все в мельчайших подробностях?

Приветы из прошлых жизней

1. Итак, если во снах стали слишком часто появляться незнакомые люди, которые выглядят нелогично в данной ситуации или странно одетые, – в этом случае можно утверждать, что человек видит свое предыдущее воплощение.

2. Довольно часто во сне можно увидеть себя в совершенно другой одежде или с нелогичным поведением. Даже если при этом лицо остается прежним, можно утверждать, что человек увидел одну из своих прошлых жизней. Так, можно во сне видеть себя принцессой в замке с королевскими манерами. Хотя в реальной жизни девушка та еще штучка.

Есть еще несколько вариантов того, что окно в прошлую жизнь открылось:

Повторяющиеся люди во снах. Повторяющийся эпизод из жизни. Непонятные родинки или болевые ощущения.

Описание признаков

Если во сне постоянно видятся одни и те же люди, но в реальности человек с ними не знаком, то возможно, это люди из прошлого. Особенно если меняется сюжет, а люди остаются. Если во сне часто повторяется один и тот же эпизод из жизни, то это может указывать на окно в прошлое. Память старается подбрасывать наиболее запомнившиеся моменты из других воплощений, чтобы человек не забыл о том, кем он был. На теле есть непонятные родинки, которых не было ни у кого из родственников? Или часто мучают болевые ощущения в определенной части тела без видимой причины? Это указание на то, что в прошлом человек получил травму в этом месте. Эти отметины четко указывают на то, что в прошлой жизни произошло что-то не очень приятное, о чем не следует забывать.

Верить или нет в прошлые воплощения – личное дело каждого. Но отрицать, что они есть, не стоит.