 

Из гадкого утенка без зубов в настоящую красотку за одно мгновение и это не волшебство — мужчины насторожились

16.12.2021, 8:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сегодня изменить себя внешне, помолодеть устранить дефекты очень просто. Одним людям достаточно классической декоративной косметики, другие же предпочитают менять только свои фотографии посредством специальных редакторов.

Блогерша решила изменить себя до неузнаваемости, а результатом поделилась с подписчиками ее аккаунта в Тик Ток.

В тренды Тик Тока часто попадают ролики с перевоплощениями, и провести эксперимент в этом направлении решила наша сегодняшняя героиня. Сначала блогерша продемонстрировала лицо без косметики, а также улыбнулась – зрители увидели, что у нее отсутствуют некоторые зубные единицы.

После женщина сделала макияж, уложила волосы и поставила вместо отсутствующих зубов съемные протезы. В следующем кадре она продемонстрировала итог.

И здесь было чему удивиться. Ее лицо стало практически идеальным.

Единого мнения среди комментаторов не было, каждый воспринял такое преображение по-своему:

«Ты настоящий талант!»

«Вы наверное работаете визажистом»

«Я бы хотела научиться так круто краситься»

«Вы просто превосходны».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.10 / Режиссер Грымов высказал все, что думает о Бузовой

08.06 / Володин призвал ПАСЕ и ОБСЕ дать оценку происходящему на Украине

30.07 / Коллега Эллен Дедженерес раскрыл новые детали ее поведения: “Нельзя первым заговаривать с ней и смотреть ей в глаза”

14.03 / Между апатией и подпольем

10.05 / Летние красотки – Личное мнение

29.09 / Путин может менять ход истории одним шевелением мизинца – эксперт Коровин

22.06 / «Надгробий не напасешься, а мы сделали красиво»

11.03 / Россия последовательно снижает зависимость от доллара – Володин

08.07 / Сергей Безруков опубликовал видео с беременной женой и детьми по особенному поводу

19.08 / «Русский взгляд»: Александр Дугин объяснил ключевой смысл фильма «Солнцепек»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика