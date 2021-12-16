 

В Украине появится новый род войск – береговые ракетные войска

16.12.2021, 8:16, Новости дня
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По словам Неижпапы, в состав войск войдут три дивизиона берегового ракетного комплекса “Нептун”.

“Ко второму кварталу следующего года будет полностью сформирован первый дивизион этого современного комплекса, который вскоре станет на боевое дежурство”, – говорится в сообщении.

ВИДЕОВидео: Телерадіостудія МО України Бриз / YouTube

Также Неижпапа отметил, что в рамках соглашения с Великобританией будут подписаны контракты на строительство восьми ракетных катеров с соответствующим вооружением – крылатыми ракетами. Ожидаются также контракты на закупку двух противоминных кораблей класса “Сандал”, первый из которых в конце 2022 года уже будет в составе ВМС Украины.

Контр-адмирал напомнил, что в Турции строится первый корвет для Украины, и сообщил, что на сегодняшний день в Турции готовность корпуса первого корабля этого класса составляет 75-80%. В первом квартале следующего года корпус корвета будет готов, а к концу 2022-го корабль с некоторой оснасткой отбуксируют в Украину на достройку. В 2023 году на нем будет установлено окончательное оборудование, вооружение и начнутся государственные испытания. Также в 2023 году будет заложен второй корабль этого класса.

Подводя итоги года, командующий ВМС подчеркнул, что рост боевых способностей украинского военного флота стал возможным благодаря поддержке со стороны государства, а также международных партнеров из государств-членов НАТО.

Он отметил, что в этом году на высоком уровне состоялись международные учения Sea Breeze 2021, в которых принимали участие современные боевые корабли США, Великобритании, Франции, Румынии, Грузии и других государств.

Контекст:

“Нептун” состоит из универсальной самоходной пусковой установки, транспортной машины для перевозки ракет, транспортно-заряжающей машины и командно-штабного модуля, отмечается на сайте госконцерта “Укроборонпром”.

Об успешном этапе испытаний “Нептуна” в Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщили в апреле 2019 года. В мае комплекс успешно прошел огневые испытания. В июне испытали боеголовку ракетного комплекса. 

В августе 2020 года комплекс “Нептун” был принят на вооружение украинской армии.

ВМС Украины получили первые образцы ракетного комплекса “Нептун” в марте 2021 года. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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