Сутки на Донбассе прошли без потерь – штаб ООС
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Вблизи Первомайского, Луганского, Шумов, Песков, Причепиловки, Пивденного боевики обстреливали украинские позиции из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе Водяного оккупанты дважды вели огонь, используя артиллерию калибра 120 мм и 122 мм, а также минометы калибра 120 мм, отметили в штабе.
С начала текущих суток боевики один раз открывали огонь из стрелкового оружия по украинским позициям – в направлении Новолуганского.
“Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы”, – говорится в сводке штаба.
https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1258989897926957
14 декабря на Донбассе боевики семь раз нарушили перемирие, был ранен украинский военнослужащий.
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