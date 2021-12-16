В Доминикане разбился самолет, погибли девять человек
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Самолет направлялся в США из аэропорта в столице Доминиканы Санто-Доминго. По данным издания, пилот сообщил о возникшей аварийной ситуации и уведомил, что направится в Пунта-Кауседо.
При попытке посадить самолет произошла авиакатастрофа, все люди погибли.
Авиакомпания-перевозчик из Доминиканы Helidosa Aviation Group объявила в Facebook о гибели девяти человек – двух членов экипажа и семи пассажиров, шестеро из которых – иностранцы.
Разбившийся борт – Gulfstream GIV.
https://www.facebook.com/HelidosaAviationGroup/posts/1021683065075352
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