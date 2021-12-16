В Доминикане разбился самолет, погибли девять человек

Самолет направлялся в США из аэропорта в столице Доминиканы Санто-Доминго. По данным издания, пилот сообщил о возникшей аварийной ситуации и уведомил, что направится в Пунта-Кауседо.

При попытке посадить самолет произошла авиакатастрофа, все люди погибли.

Авиакомпания-перевозчик из Доминиканы Helidosa Aviation Group объявила в Facebook о гибели девяти человек – двух членов экипажа и семи пассажиров, шестеро из которых – иностранцы.

Разбившийся борт – Gulfstream GIV.

https://www.facebook.com/HelidosaAviationGroup/posts/1021683065075352

—