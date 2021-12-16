 

В Доминикане разбился самолет, погибли девять человек

16.12.2021, 8:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Самолет направлялся в США из аэропорта в столице Доминиканы Санто-Доминго. По данным издания, пилот сообщил о возникшей аварийной ситуации и уведомил, что направится в Пунта-Кауседо.

При попытке посадить самолет произошла авиакатастрофа, все люди погибли.

Авиакомпания-перевозчик из Доминиканы Helidosa Aviation Group объявила в Facebook о гибели девяти человек – двух членов экипажа и семи пассажиров, шестеро из которых – иностранцы.

Разбившийся борт – Gulfstream GIV.

https://www.facebook.com/HelidosaAviationGroup/posts/1021683065075352

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.10 / Украина договорилась с США о финансовой поддержке медицины и экономики – Шмыгаль

22.08 / Новый комплекс слежения за кораблями в Арктике испытали в России

01.11 / Названы продукты новогоднего стола на МКС

13.07 / Зеленский заявил, что “решит вопрос” с депутатами Рады, у которых двойное гражданство

24.05 / Чубаров рассказал, как дипломаты предупреждали его о вероятности посадки в РФ самолета, в котором он летел

14.05 / Армия Израиля атаковала “Метро” – сеть тоннелей группировки ХАМАС

24.08 / «Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию

28.09 / Huawei выпустил планшет MatePad 11, легко заменяющий ПК

08.08 / Украинцы должны покинуть Румынию до 12 августа – посольство Украины

06.01 / Следственные действия, связанные с аудиозаписями по делу об убийстве Шеремета, могут начаться в январе – Аваков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика