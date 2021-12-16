Уникальный проект «За! Грамотный интернет» создан в России

При поддержке Министерства просвещения в РФ началась реализация информационно-просветительского проекта «За! Грамотный интернет», главная цель которого – научить российских школьников говорить и особенно писать без ошибок не только в виртуальной, но и реальной жизни.

Российские специалисты в сфере образования уже давно бьют тревогу: возникший разрыв между стандартными методами преподавания русского языка и литературы и повседневной коммуникационной цифровой средой ведёт к падению уровня грамотности пользователей интернета.



Но неужели всё так плохо? К сожалению, чтобы ответить на этот вопрос положительно, достаточно зайти в любую социальную сеть и почитать комментарии. Особенно это заметно на примере самых молодых пользователей интернета: мессенджеры и социальные сети постепенно отучают их грамотно писать. В результате российские подростки всё чаще уже в реальной жизни демонстрируют весьма скудный словарный запас, низкий уровень грамматики и лексики.

Проект «За! Грамотный интернет» как раз и призван помочь педагогам, родителям и, конечно, самим подросткам справиться с этой проблемой. По задумке инициатора проекта, он обеспечивает решение достаточно сложных образовательных и коммуникативных задач на языке понятной подросткам визуальной коммуникации.

Как считают авторы проекта, наряду с классическими методами преподавания русского языка и литературы сегодня существует немало других перспективных решений. Речь идёт о методиках, позволяющих ненавязчиво расширить кругозор подростка, в игровой форме приобщить его к базовым знаниям о русском языке, истории его возникновения и великой русской культуре и, как следствие, воспитать любовь к русскому языку, познавательный интерес и самостоятельность.

Создатели проекта намерены зародить интерес к русскому языку у детей не с помощью привычных и зачастую скучных уроков, а путем создания серии кратких уроков-роликов и другого игрового контента, основанного на разнообразных речевых ситуациях, исторических фактах происхождения слов и выражений. Для этого они решили представить русский язык во всем его разнообразии, используя возможности интерактивной социальной сети Тик-Ток и других популярных среди подростков соцсетей.

Информационным партнером проекта выступил крупнейший оператор наружной рекламы Московской области и эксклюзивный оператор Новой Москвы “Восток-Медиа”.

Ядро мультиформатного проекта «За! Грамотный интернет» – мультимедийный web-ресурс za-gramotu.ru, одноимённый канал Тик-Ток и открытые группы в других социальных сетях, где размещаются игровые видеосюжеты, информационные посты, а также интерактивные обучающие материалы (тесты, головоломки, упражнения).

В видеосюжетах ведущие обыгрывают разнообразные жизненные ситуации и ведут диалоги с детской аудиторией, вовлекая её в интерактивную деятельность. Для введения игрового элемента используется специально разработанный анимированный персонаж, который присутствует во всех роликах и помогает ведущим.

Все материалы создаются с применением современных инновационных образовательных методик. При этом командой проекта учтена тенденция развития нового типа текстового мышления современной молодежи, связанная с активным использованием систем мгновенной передачи сообщений и развитием у подростков так называемого «клипового мышления».

Уникальность проекта «За! Грамотный интернет» состоит в том, что он объединяет растущий тренд интереса школьников к познавательно-развлекательному контенту в социальных сетях с игровой динамической формой подачи, преобладающей в подростковой среде. Кроме того, проект предполагает создание информационных ресурсов, посвященных обучению русскому языку, которые, несомненно, послужат хорошим подспорьем для родителей, а также иностранных пользователей интернета, желающих приобщиться к изучению русского языка.