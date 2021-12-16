Украина заявила о готовности стать лидером в водородной энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Восточного партнерства» заявил, что Украина может стать лидером в развитии водородной энергетики, сообщила пресс-служба офиса главы государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в пленарном заседании шестого саммита Восточного партнерства, который проходит в Брюсселе… Владимир Зеленский рассказал, что на следующий год в Украине начнется большая термомодернизация. Также наша страна готова стать лидером в развитии водородной энергетики, что позволит обрести полную энергетическую независимость и достичь климатической нейтральности», – сообщила пресс-служба.

Отмечается, что во время выступления в Брюсселе Зеленский сообщил о важности привлечения ЕС к модернизации инфраструктуры на украинских границах, передает РИА «Новости».

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что водородные планы Украины зависят от российского газа.