 

Украина заявила о готовности стать лидером в водородной энергетике

16.12.2021, 7:52, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Восточного партнерства» заявил, что Украина может стать лидером в развитии водородной энергетики, сообщила пресс-служба офиса главы государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в пленарном заседании шестого саммита Восточного партнерства, который проходит в Брюсселе… Владимир Зеленский рассказал, что на следующий год в Украине начнется большая термомодернизация. Также наша страна готова стать лидером в развитии водородной энергетики, что позволит обрести полную энергетическую независимость и достичь климатической нейтральности», – сообщила пресс-служба.

Отмечается, что во время выступления в Брюсселе Зеленский сообщил о важности привлечения ЕС к модернизации инфраструктуры на украинских границах, передает РИА «Новости».

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что водородные планы Украины зависят от российского газа.



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