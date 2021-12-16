Прожить больше полугода только на сбережениях смогут лишь 11 процентов ярославцев

16.12.2021, 10:08, Детали

Теги: Безработица, Бизнес, Работа

В пандемию выросло число жителей Ярославля, которые не ведут учет личных финансов, не планируют будущие доходы и расходы и не имеют сбережений.

Так или иначе контролируют свои доходы и расходы 58% жителей Ярославля: 47% ведут примерный учет личных финансов, а 11% — строгий. Совсем без финансового учета обходятся 42% опрошенных. Чем больше зарабатывают респонденты, тем больше среди них тех, кто привык подсчитывать свои доходы и расходы: среди респондентов с доходом менее 50 тыс. руб. их в общей сложности 64%, а среди тех, кто получает свыше 80 тыс. руб. в месяц, — уже 75%. Примерный учет финансов особенно характерен для женщин (59%), а строгий — для мужчин (14%).

Свои будущие доходы и расходы обычно планируют 2 из 3 респондентов: на срок менее полугода — 33%, на полгода—год — 18%, на более длительный период — 13%. Каждый третий (36%) не строит никаких финансовых планов. Срок планирования менее полугода чаще бывает у женщин (45% против 28% среди мужчин), а мужчины же чаще предпочитают планировать на год и более (18 и 11% соответственно). Но больше всего сторонников долгосрочного планирования — среди жителей Ярославля с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (27%). Тех, кто совсем не планирует свои доходы и расходы, больше среди опрошенных старше 45 лет (32%).

У 44% респондентов в Ярославле полностью отсутствуют какие-либо сбережения. В случае потери дохода 14% опрошенных могли бы прожить за счет своих накоплений менее месяца, 20% — от 1 до 2 месяцев. От 3 месяцев до полугода могли бы продержаться на сбережениях 11%, от полугода до года — 9%. Еще у 2% опрошенных накоплений хватило бы на год и более.

Нет сбережений чаще всего у опрошенных с доходами менее 50 тыс. руб. (51%). В том, что сбережений хватило бы более чем на год, чаще всего убеждены опрошенные старше 45 лет (17%).

Время проведения опроса: 9 ноября — 9 декабря 2021 года.