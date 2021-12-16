 

Киев не исключил начала новой мировой войны из-за «вторжения» на Украину

16.12.2021, 7:08, Новости дня
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Вторжение на территорию Украины может спровоцировать новую мировую войну, сообщила украинский министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

По мнению Лапутиной, «с геополитической точки зрения этот сценарий кажется вероятным». Она считает, что «уделять внимание ситуации на Украине» нужно «ради безопасности» всего континента. По ее словам, «в случае российского вторжения на Украину война распространится и захватит намного большую территорию, чем только территория Украины», передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

Напомним, РФ неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. При этом сам Киев сделал ряд демонстративных шагов на линии соприкосновения сторон в Донбассе и ведет дело к полному отказу от выполнения Минских соглашений. 



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