Италия указала на связь санкций против «Северного потока – 2» и цен на газ

Газопровод «Северный поток – 2» может стать инструментом геополитических переговоров между ЕС и Россией, санкции против него приведут к росту цен на газ, сообщил премьер-министр Италии Марио Драги.

«Цены на газ могут диктоваться геополитическими причинами. «Северный поток – 2» может стать инструментом переговоров в политике между ЕС и Россией. В случае если он станет частью санкционного аппарата ЕС, чего, мы надеемся, не понадобится, влияние на цены на газ будет очень заметным», – передает РИА «Новости» слова Драги в сенате страны.

По его словам, подобная возможность подтверждается сейчас даже слухами, которые также влияют на цены на голубое топливо. Выступление Драги в верхней палате парламента было приурочено к его поездке на саммит ЕС, который пройдет 16 декабря в Брюсселе.

Говоря о мерах итальянского правительства по сдерживанию тарифов для населения, Драги напомнил, что пакет поддержки исчисляется 8 млрд на полгода. Вместе с тем, итальянский премьер заявил, что цены на энергию вырастут и «возможно, с этим придется смириться».

Напомним, сообщалось, что некоторые ведущие страны Евросоюза выступили против введения новых санкций против РФ и предпочли переговоры. Так, за диалог выступили Германия и Франция.