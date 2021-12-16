Названы пять продуктов, отлично укрепляющих память

Такие продукты должны быть в рационе человека обязательно, говорят ученые. Они укрепляют память и способствуют предотвращения целого ряда заболеваний в старости.

В пятерку самых важных продуктов, которые создают нужных эффект, входят грецкие орехи, рыба, какао, кофе и куркума.

В частности, о пользе грецких орехов для улучшения когнитивных способностей человека не раз говорили ученые в разных странах и в разные времена. По некоторым данным, достаточно съедать всего по 30 г данного продукта в день. То же можно сказать и о жирной морской рыбе, в составе которой содержатся очень важные омега-кислоты. Позитивное влияние кофе, а также какао и куркумы тоже не раз доказано в процессе научных исследований.