 

В Мексике спасли из пожара … призрака

16.12.2021, 7:05, Разное
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Странный инцидент произошел на днях в Мексике. Там из пожара вынесли женщину, которая тут же пропала, а позже выяснилось, что квартира пуста и в ней давно уже никто не живет.

Это случилось в районе Канариос в городе Альтамира. Около 4 часов ночи жители улицы Голондринас заметили огонь в окне квартиры на третьем (последнем) этаже одного из домов.

Когда они выскочили на улицу, то услышали женские крики, которые раздавались из горящей квартиры. Соседи разделились, часть из них побежала вызывать пожарных, другие за ведрами с водой для тушения огня, а супруги Буэнростро поднялись на третий этаж, чтобы спасти женщину.

По словам Фабиолы Буэнростро, ее муж взломал запертую дверь горящей квартиры и тут же увидел там молодую женщину, которую вывел наружу. Но когда он вывел женщину на улицу, она внезапно пропала так, что никто не видел, куда она делась.

Когда супруги начали ее искать, все остальные соседи стали им говорить, что в этой квартире давно никто не живет и что никакой женщины быть не могло. Судя по всему, никто из них не видел эту женщину, даже когда Буэнростро вывел ее из дома.

Когда пожарные залили с улицы пламя пожара, любопытные соседи вошли в сгоревшую квартиру и обнаружили, что квартира совершенно пустая и там ничего нет, кроме огарка свечи, каменной скамьи и маленького зеркала. Не было никаких признаков, что тут кто-то жил, тем более молодая женщина.

После этого среди соседей начали как волна распространяться слухи, что на самом деле супруги Буэнростро вывели из огня призрака. Люди были очень напуганы случившимся.

Новости об этом появились в мексиканских СМИ 11 декабря и с тех пор не было получено никаких логичных разъяснений этой странной ситуации.



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