Как инопланетяне путешествуют во Вселенной? – Мнение экспертов

Внеземные цивилизации, которые не имеют в своем распоряжении технологии перемещения во Вселенной с применением электромагнитных полей, не смогут прилететь в Солнечную систему, считает директор Международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров.

В интернете часто публикуются видеоматериалы, на которых флотилии внеземных кораблей неожиданно появляются возле нашей планеты. Недавно американский ученый Фредерик Портигал заявил, что ему удалось запечатлеть момент, когда инопланетные корабли выгружают привезенный с собой более мелкие космические корабли.

Учёный утверждает, что получил снимки огромных НЛО при помощи телескопа гиперспектральной визуализации. По словам Фредерика, видеозапись с его телескопа была опубликована на платформе, использующей технологию блокчейн для предотвращения манипуляций с доказательствами.

Уваров считает, что это либо фейк, либо результат разыгравшейся фантазии человека.

– Их цель я не собираюсь комментировать, нет никакого смысла. Как сказал классик, каждый сходит с ума по-своему, — сказал эксперт.

А что касается доставки партии кораблей, доставляемых в Солнечную систему, то это выглядит очень нерациональным, так как космос – живое пространство, где возможно всякое. Вряд ли кто рискнет складировать свой арсенал в далекой неизвестной звездной системе.

Если предположить, что во Вселенной есть разумные высокоразвитые цивилизации, то они наверняка бы уже нашли способ путешествовать между звездами или галактиками. Уваров поделился своим мнением, относительно того, как эти цивилизации могли бы путешествовать в космосе.

По мнению эксперта, инопланетяне перемещаются на кораблях, которые мы часто встречаем в небе, называя НЛО. Для передвижения в пространстве эти аппараты используют мощное электромагнитное поле. При помощи поля инопланетяне создают в пространстве проход («червоточину»), сквозь которое делается перемещение. Причем они для этого даже не движутся вперед. Если инопланетная цивилизация не обладает подобными технологиями, то она никогда не сможет путешествовать между звездными системами, считает Уваров.