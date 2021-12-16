Бесплодие: 5 врачей, с которыми стоит проконсультироваться

Репродуктолог всегда может помочь?

«Пожалуй, есть всего два случая, когда репродуктолог не в силах помочь женщине получить биологически своего ребенка — это либо хирургическое удаление яичников, либо критическое снижение фолликулярного запаса в силу возраста или преждевременного истощения. Если у специалистов нет никакой технической возможности получить собственные яйцеклетки пациентки, возможен вариант использования донорских ооцитов. В остальных случаях практически всегда можно найти решение. Даже отсутствие маточных труб не является препятствием на пути к материнству: помогут, например, технологии ЭКО. Удаление матки тоже не приговор: врачи могут предложить семейной паре программу суррогатного материнства, и родители в итоге получат биологически родного малыша».

Несмотря на оптимизм врачей и по-настоящему волшебные современные технологии, в реальной жизни проблема бесплодия в большинстве случаев — это комплекс медицинских патологий. Порой поиск причины невынашиваемости или неспособности зачать превращается в настоящий квест. Чтобы успешно его пройти, пациентке и гинекологу приходится работать в тесном контакте с врачами самых разных специальностей.

Эндокринолог

«Бывает, обследование по поводу бесплодия проходит молодая, цветущая женщина без каких бы то ни было видимых проблем. У нее регулярный менструальный цикл, все органы в наличии и прекрасно работают. У гинеколога или репродуктолога поначалу может даже не возникнуть мысль проверить пациентку на уровень одного-единственного гормона — пролактина. Но этот гормон очень коварен: повышение его уровня не проявляется ни набором веса, ни скачками цикла — вообще ничем, кроме невозможности зачатия. Зато эндокринолог, назначив анализ крови на гормональный профиль, мгновенно выявит проблему. В счастливых случаях уже через месяц приема соответствующих таблеток женщина может забеременеть».

Если речь идет о так называемом ановуляторном, то есть связанном с отсутствием овуляции, бесплодии, эндокринолога привлекают к лечению практически всегда. Виновата ли дисфункция щитовидной железы? Правильно ли работают надпочечники и гипофиз? Может быть, дело в избыточной массе тела как следствии поликистоза яичников и инсулинрезистентности? Или, напротив, всему виной критический дефицит веса? Ответить на эти вопросы и назначить грамотное лечение вправе лишь эндокринолог.

Дефициты железа, кальция, магния, белка могут формировать нарушения на эндокринном, овуляторном, уровне и в конечном итоге привести к бесплодию.

Гастроэнтеролог и стоматолог

Случается, что пациентка абсолютно здорова с точки зрения гинеколога и эндокринолога, а у андролога нет претензий к ее партнеру. Но проблема может скрываться совсем не там, где ее ищешь.

«Подробно беседуя с женщиной, репродуктолог должен задать вопросы про работу желудочно-кишечного тракта или проблемы в полости рта — неприятный запах, стоматиты, гингивиты и т.д. Это вполне может стать новой рабочей гипотезой. Дело в том, что дисбаланс флоры в ротовой полости с большой вероятностью сопровождается дисбиозом ЖКТ, и практически всегда в таких случаях мы видим нарушения влагалищной флоры — например, низкую концентрацию лактобактерий и изменение pH-среды. В подобных условиях сперматозоиды становятся менее подвижными, неактивными, неспособными к оплодотворению яйцеклетки. Направить в таком случае пациентку на консультацию и лечение к гастроэнтерологу и стоматологу — верный шаг в направлении успешной беременности».

Важно!

Идея «чем чаще вы занимаетесь сексом, тем быстрее станете родителями» — всего лишь популярное заблуждение. Врачи считают, что трех раз в неделю в периовуляторный период, то есть с 9-го по 16-й день цикла, вполне достаточно. Более высокая частота контактов отрицательно скажется на качестве спермы.

Психотерапевт

Особая тема для разговора — психологический фактор в проблеме бесплодия. О нем речь заходит, когда врачи разных специальностей исключают все возможные патологии по своему профилю, и искать причины неудач остается только в потемках чужой души. Далеко не всегда женщина может самостоятельно осознать и предъявить врачу в качестве конкретной жалобы свои страхи или последствия давних психологических травм, которые сегодня блокируют ей дорогу к материнству. И далеко не всегда она воспринимает своего гинеколога как друга или советчика, перед которым можно раскрыть душу. Тогда на помощь приходит психотерапевт.

«Думаю, доля психогенного бесплодия будет увеличиваться в связи с пандемией COVID-19. Известный факт: в годы Великой Отечественной войны у многих женщин даже без снижения массы тела наступали ановуляция и аменорея — организм понимал, что в чудовищно стрессовой ситуации нельзя допускать зачатия. А мы сейчас, можно сказать, живем во время инфекционной войны. С одной стороны, женщина боится планировать беременность, опасаясь заразиться: кто знает, какими будут последствия для нее самой и плода? С другой стороны, знакомясь с громадным количеством дилетантских мнений о вакцинах, она боится делать прививку, которая якобы может повлечь за собой бесплодие. На фоне этих страхов мозг дает задание яичникам — давайте-ка мы пока с беременностью повременим! — и блокирует полноценную овуляцию».

«До 15% всех случаев бесплодия — это так называемое бесплодие неясного генеза. Но я абсолютно убеждена, что через пять-семь-десять лет с развитием клинической и репродуктивной медицины, с появлением новых методов диагностики, этот процент будет существенно ниже».

Иммунолог

«Если женский организм насыщен антителами, аллергонастроен к пыльце, цветению и так далее, он может агрессивно отреагировать и на беременность маленького срока. Ведь эмбрион имеет на ½ чужую генетику — папину. Поэтому, если пациентка сразу же заявляет о себе как об аллергике, мы просто не начинаем решать проблему бесплодия, пока не получим заключение иммунолога: все в порядке, состояние скомпенсировано до приемлемой стадии, женщина не принимает противопоказанных при беременности препаратов или переведена на разрешенные лекарства».

Иммунолога привлекают также, если попытки ЭКО раз за разом заканчиваются выкидышами или беременность замирает на раннем сроке.

Некуда спешить

О бесплодии уместно говорить, если стабильной паре не удается зачать ребенка в течение года регулярной половой жизни без использования контрацептивов и вам менее 35 лет. Не стоит паниковать, если беременность не наступает через месяц, три или пять после того, как мужчина и женщина решили «нам уже пора».

«Выдохните, успокойтесь, не листайте в тревоге чужие инстаграмы, никого не слушайте и отложите тесты. Муж не в командировке, вы живете вместе? Цикл регулярный? Все важные органы на месте? Тогда дайте себе свободу и не спешите обращаться за врачебной помощью. Любой доктор обязан реагировать на запрос пациента действиями: назначить обследования, провести те или иные манипуляции, и всегда есть риск попасть к не совсем добросовестному специалисту, который непременно найдет что «полечить». Не навредите себе!»

Важное замечание: если возраст партнеров 35+, контрольный срок уменьшается до шести месяцев. С годами у женщины прогрессивно снижается фолликулярный запас, у обоих родителей падает уровень антимюллерова гормона, отвечающего за репродуктивный потенциал, и в этом случае как раз есть смысл поторопиться и дать специалистам больше времени на определение возможной проблемы и выбор путей ее устранения.