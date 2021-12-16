А может быть, «Динамо»?

Столичный футбольный клуб на верном пути к чемпионскому титулу. Впервые за много лет.



Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц и Гильермо Варела. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

«Идею этой сказки, а может, и не сказки, поймет не только дворник, но даже карапуз…» Эти строчки из мультфильма про «Пластилиновую ворону» крутятся в голове у тех, кто болеет за московское «Динамо», которое наконец-то выкинуло из Петровского парка учебник под названием «Философия поражения» и вспомнило, что настоящая фирменная бело-голубая сила — в движении. И мелкими, но уверенными шажками команда Сандро Шварца рисует новую, приятную глазу историю.

О преследующей питерский «Зенит» дружине — чуть позже. Но сначала — анекдот. Для понимания того, какую безнадежную субстанцию представлял собой орденоносный клуб как минимум четверть века.

Однажды старик вызволил из бутылки джинна, который пообещал выполнить любое желание. «Построй мне мост до Бразилии, чтобы я перед смертью навестил свою дочку», — попросил спаситель. «Это невозможно… Загадай что-нибудь полегче», — вздохнул джинн. «Тогда сделай так, чтобы мое любимое «Динамо» наконец-то стало чемпионом», — тихо произнес седовласый болельщик. «Какого цвета мост ты хочешь?» — бодро ответил могучий дух.

Мораль в том, что дух флагмана отечественного футбола и старейшего клуба страны (что бы там ни выдумывали летописцы-фантасты из Тарасовки, Баковки и Ватутинок) в последний раз проявился в 1976 году, когда первый союзный чемпион завоевал свою последнюю золотую награду. Да, после распада СССР бело-голубые, имея в собственности стадион, тренировочную базу и прочие объекты недвижимости, позволявшие сносно зарабатывать, жили вполне себе сытно и даже взяли национальный кубок в 1995 году (единственный на сегодня российский трофей «Динамо»). Однако в XXI веке легендарную команду принялись вертеть на все лады олигархи. И закулисная борьба в Новогорских рощах, где с космической скоростью чередовались президенты и генеральные директоры, была куда увлекательнее пятнистых спектаклей в исполнении спортивного ансамбля, который, к слову, 10 лет был вынужден квартировать в Химках.

«Динамо» периода 2005–2019 годов — это вообще история не про ловкость ног на зеленых газонах, а про ловкость рук при распиле бюджетов и прочих спонсорских сейфов. Функционеров-проходимцев полевые подвиги по большому счету не интересовали. «Место в пятерке» — такая вот размытая задача назначалась для галочки сытой команде, терявшей с каждым годом гордость и амбиции. «Мы примем любое решение…» — эта фраза, принадлежащая генерал-лейтенанту Геннадию Соловьеву, реагировавшему подобным образом в год своего короткого «правления» на все события, касавшиеся клуба, едва не стала новым «девизом». Стоит ли удивляться, что «Динамо», служившее верной игрушкой-кормушкой бизнесменам и лампасоносным товарищам и пропустившее через себя полтора десятка тренеров и несметное число кудесников в гетрах, даривших на память одни долги, лишь раз после миллениума дотянулось до бронзы — в 2008-м.

«Эпоха португальского разврата» Алексея Федорычева, едва не похоронившего клуб в своих минеральных удобрениях, сменилась «царствованием» Бориса Ротенберга, которое запомнилось тем, что за нарушение финансового фейр-плей УЕФА исключил московский коллектив из европейского турнира. А чуть позже первую советскую команду, вышедшую в финал Кубка обладателей кубков, и вовсе смыло в ФНЛ. Правда, не повторить участи «Торпедо» динамовцам, переходившим по ходу черной пьесы из рук ВТБ в руки родного ЦС и обратно, удалось. Но ум и сердце банкиров, так или иначе содержавших клуб все смутное время, футбол не занимал. Тем не менее свою задачу владельцы выполнили: стадион с торговым центром построили, реализовав выгодный для себя инвестиционный проект.

А дальше в кои-то веки случилось чудо управленческого характера: путающие офсайд с инсайдом счетоводы заманили на позицию спортивного директора Желько Бувача, ассистировавшего Юргену Клоппу в «Боруссии» и «Ливерпуле». А тот, в свою очередь, рискнул в конце 2020 года пригласить на пост тренера Сандро Шварца, о котором в РФ мало кто слышал. К его приходу российские эксперты, разумеется, отнеслись скептически. Валерий Газзаев назвал назначение немца глупостью, Геннадий Орлов — авантюрой, а Александр Мостовой утверждал, что человек, не пинавший мячик на серьезном уровне, «Динамо» не поднимет. Меня же, честно признаюсь, больше смущала слишком уж философская позиция бывшего хавбека и коуча «Майнца», который в каждом интервью подчеркивал, что ему важен прогресс команды и каждого футболиста в отдельности, а место в таблице — дело второстепенное. Но разве можно развиваться и совершенствоваться, не ставя перед собой осязаемых целей? Оказывается, можно.

Интеллигентный рулевой, не знающий русского, буквально за полгода технично нарушил специфический уклад динамовской жизни, где все персонажи с закрытыми глазами и пораженческим менталитетом плыли по течению и в разные стороны. Сандро усадил всех в одну лодочку и заставил планомерно и с улыбкой грести против встречных ветров и на благо общего дела. При этом 43-летний Шварц сразу дал понять, что на битвы будет выпускать того, кто сильнее и способнее, а не того, кто старше и дороже. И все приняли его прямой атакующий посыл. И не пожалели.

«Двуногое без перьев» — так Платон сказал о человеке. У Шварца, сенсея-вольнодумца, все его подопечные нынче с перьями и крыльями. Польскими (Шиманьски), хорватскими (Моро), парагвайскими (Бальбуэна), уругвайскими (Лаксальт, Варела), украинскими (Ордец) и, конечно, российскими (Захарян, Тюкавин, Макаров, Грулев, Скопинцев, Фомин). Да, летают они подчас с ошибками. Не всегда грамотно осаждают чужие крепости, не всегда успевают возвращаться к родному шунинскому гнезду, дабы защитить свои владения. Но они не ползают, а порхают. Идейно, свободно и смело, не боясь зацепиться за скалы и рухнуть в пропасть. И потому задорный кусачий пасьянс зачастую складывается в их пользу. В первой части сезона «Динамо» наказало ЦСКА, «Краснодар», «Сочи» и «Рубин» (дважды), а «Локомотив» со «Спартаком» чудом спаслись от опасных хищников, заметно прибавивших в качестве и, естественно, в трансферной стоимости. К примеру, уже дебютировавшие в сборной вчерашние школьники — 18-летний Захарян и 19-летний Тюкавин — оцениваются сегодня в 9 и 6,5 миллиона евро соответственно. Но кто бы ими восхищался, если бы не Шварц, оказавший тинейджерам доверие в первом же выездном матче?

Изумляет и тот факт, что от клуба отскакивают любые скандалы, а все отрицательно заряженные частицы погибают еще на подходе к сцене. Никаких трансферов ради трансферов. Никаких левых агентов и никакого кумовства. И виновен в этом не только тандем Бувач-Шварц, но и Павел Пивоваров — председатель правления и генеральный директор, долго трудившийся в «Зените» и прекрасно знающий всю футбольную кухню.

Короче, тормозящих процесс жителей в «Динамо» нет. И сейчас болельщикам ясно и понятно, кто и за что в ставшей прозрачной структуре отвечает.

И даже глава ВТБ Андрей Костин, редко комментирующий бело-голубые приключения, не так давно отметил прогресс клуба и пообещал, что академия «Динамо», которая, к слову, открывает филиалы по всей стране и создала собственный эндаумент-фонд, обретет вскоре в столице новый постоянный дом с манежем и семью полями.

А пока, несмотря на пандемию, волшебный и уютный динамовский уголок в Петровском парке регулярно заполняется фанатами — как новыми, так и старыми, истосковавшимися по серьезным победам.

И в воскресенье вечером 17 тысяч зрителей покидали родную арену довольными и счастливыми. Их любимцы, сыграв в 18-м туре вничью с «Зенитом», не дали уйти лидеру в отрыв и отправились на зимние каникулы вторыми с отставанием в 2 очка. И очевидно, что весной азартная и шустрая бригада Сандро Шварца, который по-прежнему мечтает совершенствоваться, приложит все силы, чтобы сбросить с верхней строчки газпромовских гегемонов.

Андрей Успенский, корреспондент

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