Аппарат омбудсмена за год помог восстановить права более 1,5 тыс. россиян

За прошедший год аппарат уполномоченного по правам человека оказал содействие в восстановлении прав более 1,5 тыс. россиян, удалось помочь в восстановлении нарушенных прав 636 граждан в уголовном процессе, сообщили в пресс-службе омбудсмена Татьяны Москальковой.

«За 2021 год к Уполномоченному поступило 55 015 обращений: 44 413 письменных и 8 742 телефонных звонков, из них 1 862 – коллективных. На личных приемах граждан приняты 684 человека. «Горячая линия» более 14 000 звонков из них 5,4 тыс. обращений», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Помощь в восстановлении прав получили труженики 12 предприятий и жители 91 населенного пункта с неблагоприятной экологической обстановкой и жильцы восьми жилых домах, в которых произведен текущий и капитальный ремонт, и четырех жилых домов, признанных аварийными.

При поддержке ФСИН России, органов прокуратуры и правозащитных организаций оказано содействие в защите прав 1160 осужденным и лицам, содержащимся под стражей, по 235 жалобам, кроме того, по пяти жалобам защищены права неопределенного круга лиц.