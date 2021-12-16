 

Почти 400 мигрантам запретили въезд в Россию на 40 лет

16.12.2021, 6:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Около 400 мигрантам запрещен въезд в Россию на 40 лет за драки и другие нарушения в Москве, сообщила начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Москве Татьяна Дмитриева.

«Здесь был вопрос по несоответствующему поведению мигрантов – драки, другие несанкционированные мероприятия. Могу сказать, что в Москве в отношении порядка 400 человек, которые участвовали в таких мероприятиях, приняты меры административного воздействия. Вынесено решение о нежелательности их пребывания в России, они депортированы и въезд в Россию им закрыт на 40 лет. Практически они в РФ не въедут», – сказала она в ходе круглого стола, приуроченного к Международному дню мигранта, который отмечается 18 декабря, информирует ТАСС.

По словам Дмитриевой, в настоящее время в Москве находятся 1 млн 33 тыс. мигрантов, что больше на 30%, чем в прошлом году, но значительно меньше, чем 3-4 года назад.

«С целью осуществления трудовой деятельности к нам приезжает порядка 82% мигрантов», – добавила Дмитриева, отметив, что в основном речь идет о приезжих из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Ранее в Югре мигрантам запретили работать в качестве водителей такси и других видов общественного транспорта.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05 / В Германии создали первый электродвигатель без магнитов

29.11 / В МИД РФ объяснили причину появления миграционных потоков на границе Белоруссии

02.09 / Глава Свободной демпартии Германии призвал ЕС изменить санкции против России

18.03 / TVE – бразильские больницы на грани коллапса

21.09 / Ранение журналистки на акции протеста в Беларуси посчитали производственной травмой, издание оштрафуют

17.02 / Кабмин Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2021 год. В нем учли повышение выплат и индексацию

09.11 / «Резко сменит курс» — Washington Post рассказала, как пройдут первые дни Байдена на посту

24.11 / Евгений Лебедев получил от королевы Великобритании титул барона Сибирского

04.09 / Фонтан в Киеве, в который на днях въехал грузовик, восстановили – Кличко

17.07 / Новак назвал «более-менее сбалансированную» цену нефти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика