Почти 400 мигрантам запретили въезд в Россию на 40 лет

Около 400 мигрантам запрещен въезд в Россию на 40 лет за драки и другие нарушения в Москве, сообщила начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Москве Татьяна Дмитриева.

«Здесь был вопрос по несоответствующему поведению мигрантов – драки, другие несанкционированные мероприятия. Могу сказать, что в Москве в отношении порядка 400 человек, которые участвовали в таких мероприятиях, приняты меры административного воздействия. Вынесено решение о нежелательности их пребывания в России, они депортированы и въезд в Россию им закрыт на 40 лет. Практически они в РФ не въедут», – сказала она в ходе круглого стола, приуроченного к Международному дню мигранта, который отмечается 18 декабря, информирует ТАСС.

По словам Дмитриевой, в настоящее время в Москве находятся 1 млн 33 тыс. мигрантов, что больше на 30%, чем в прошлом году, но значительно меньше, чем 3-4 года назад.

«С целью осуществления трудовой деятельности к нам приезжает порядка 82% мигрантов», – добавила Дмитриева, отметив, что в основном речь идет о приезжих из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Ранее в Югре мигрантам запретили работать в качестве водителей такси и других видов общественного транспорта.