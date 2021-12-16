США ввели санкции против китайских наркоторговцев

В отношении 10 человек и 15 организаций из Бразилии, Китая и Мексики, причастных к незаконному распространению наркотиков в США, введены санкции, сообщил представитель Белого дома.

Указывается, что в пяти случаях речь идет о Китае. Как пояснили в Вашингтоне, попавшие в черный список лица и организации, в частности, занимаются изготовлением фентанила и его доставкой в США. Их ждут заморозка активов, запреты на международные транзакции и на въезд в США, изъятие собственности в США, передает ТАСС.

Президент США Джо Байден подписал в среду указы, которые учреждают совет по борьбе с транснациональной преступностью и расширяют возможности для введения санкций против иностранных наркоторговцев. Совет будет включать представителей минюста, министерств внутренней безопасности, финансов, Госдепа, Пентагона и разведывательного сообщества, передает РИА «Новости».

Новый санкционный механизм, позволяет минфину США вводить санкции против «любого иностранного физического или юридического лица, замешанного в торговле наркотиками, вне зависимости от их масштабов, связях с конкретными наркобаронами или картелями».