Климатологи назвали причину значительного усиления зимних торнадо

По словам климатологов, процесс глобального потепления уже повлиял на мощь стихийных бедствий на нашей планете. В частности, отмечается значительное усиление зимних торнадо, которые опустошают большие территории в Северной Америке.

Подтверждением тому стали недавние вихревые потоки, обрушившиеся сразу на пять американских штатов. Скорость ветра в них была заметно выше среднего показателя, отмечают ученые.

Согласно результатам недавно проведенного моделирования, и это тое далеко не предел. Не исключено. Что торнадо усилятся еще в 8-10 раз до конца текущего столетия. Этому будут способствовать столкновения более теплых и более холодных воздушных масс. Данную проблему недавно обсуждали на конференции Американского геофизического союза.