На территории Казахстана найдены две германские лиры IV века

О том, как мигрировали германские племена в глубокой древности, можно судить по найденным в разных частях Евразии артефактам.

Например, ученые их Норвегии, проводившие археологические исследования в южной части Казахстана, обнаружили там два характерных для германцев струнных музыкальных инструмента. Речь идет о лирах, изготовленных в IV веке нашей эры.

В том, что это именно германский инструмент, а не просто схожий с ним, но принадлежавший культуре иного народа, нет никаких сомнений, отмечают историки. Точно такие же находили и в разных частях Европы. Очевидно, германцы мигрировали на большие расстояния. Аналогичные лиры в свое время обнаружили даже на Британских островах.