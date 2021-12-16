Мнение: О кидалове чистой воды… И от кого?!

Чисто технически, это очередное «ЕЖГ». Умри ты сегодня, а я завтра. И прочие законы джунглей.

Но в действительности – это типичный такой modus operandi эффективных путинских менеджеров, сплошь «патриотов» и «государственников».

Классика Остапа Бендера, однако!

Год назад госкорпорацию «Роснано» вырвали из лап «либералов», сместив Анатолия Чубайса с поста её главы. В руководящее кресло уселся ставленник главы «Ростеха» Сергея Чемезова, известного друга Путина, выходец из оборонки Сергей Куликов. И вот, началось…

«Роснано» была должна по кредитам Совкомбанку 38 млрд руб., Промсвязьбанку – 16 млрд руб., «Ак Барс» – 850 млн руб. Теперь компания утверждает, что заключённые кредитные договоры наносят ущерб ее интересам. Почему?

А потому, что… «нельзя извлекать прибыль при кредитовании, если банк осознаёт, что сделка нарушает интересы заемщика и выбранная схема заемного финансирования в долгосрочной перспективе приведет к существенным финансовым потерям “Роснано”», – пишет госкомпания.

Словом, вы, банкиры, разве не понимали, на что кредит выдавали? Наивные, давали в долг на венчуры госкомпании. Но неужели вы, банки, не понимали, что венчуры – это дело рисковое? А теперь ещё и предъявляете, что кредит с процентами вам надо вернуть.

Молодцы «Роснано». Умные парни, эти новые менеджеры! Открыли новые законы мироздания. Если кредит не выгоден заёмщику, его возвращать не нужно. А у банков всё равно есть РВПС…

Другое дело, что и в Промсвязьбанке, и в Совкомбанке, и в АкБарсе есть государственный интерес. Первый вообще является опорным для российского ОПК. Но, что за дело, если затронуты интересы друга Путина!

И почему, спрашивается, при либерале Чубайсе такого не было, а кидком занялись самые отпетые… «государственники»?

—