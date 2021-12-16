 

Опасающегося за жизнь Зеленского охраняют более 70 человек

16.12.2021, 5:54, Разное
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Дело в том, что 43-летний украинский лидер периодически получает сигналы об угрозах, поэтому вынужден жить в атмосфере постоянного страха. Об опасениях Владимира Зеленского откровенно рассказал бывший генеральный прокурор Незалежной – Юрий Луценко.

В интервью “Цензор.нет” Луценко отметил, что угрозы, получаемые президентом, уже касались членов его семьи – речь шла о возможном отравлении, рисков проживания в частном доме, опасностей, связанных с передвижением политика, и некоторых других вопросов. Кстати, ранее покушение на президента Незалежной даже предрек один украинский астролог.

В результате опасающийся за жизнь Зеленский увеличил штат своей личной охраны, и теперь численность ее сотрудников превышает 70 человек. По сравнению с предшественником Владимира Зеленского это довольно много, ведь охрана Петра Порошенко включала в себя не больше 15 человек.

Впрочем, Луценко такая ситуация, видимо, не удивляет. По словам экс-генпрокурора, молодой политик чуть ли не сразу показал себя “запуганным человеком”, обладающим комплексом Наполеона – об этом сообщил портал “Украина.ру”.

Ранее “Дни.ру” писали о том, в чем главная ошибка Владимира Зеленского – свое мнение на этот счет высказал депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин.



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