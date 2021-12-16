День Ивана Молчальника: что нельзя делать 16 декабря

Иван Молчальник

В церковный праздник 16 декабря веряне вспоминают благочестивого человека, который жил в V веке в Никополе. С детства Иоанн (Иван) занимался изучением Священного Писания, а потом служил на епископской кафедре при церкви. Родители Иоанна были богатыми людьми, и часть их денег он отдал бедным, а часть пустил на строительство храмов. Свое прозвище преподобный Иоанн получил из-за того, что принял обет молчания и уединился для жизни в пещере. Уже после церковный праздник 16 декабря в народе стали называть Иваном Молчальником или Безмолвником.

Что нельзя делать 16 декабря

Издавна в этот день верующие избегали пустых разговоров. Считалось, что на Ивана Молчальника нельзя много говорить и писать, а лучше и вовсе молчать. Согласно преданию, тот, кто был в этот день молчалив, будет красноречив весь следующий год. Также, зная о том, какой сегодня православный праздник, веряне всегда старались не ругаться, не сплетничать, не сквернословить, не свистеть и даже не петь – все это грозило неприятными последствиями.

Приметы и традиции

Согласно традиции, за помощью в этот церковный праздник также обращались к преподобному Иоанну. Святому молились о здоровье и семейном благополучии. Народ верил, что в этот день нужно пораньше ложиться спать, иначе у бодрствующего после заката человека нечистые силы могут украсть голос.

Сложилось в народе и много погодных примет, характерных именно для этого православного праздника.