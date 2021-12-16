 

День Ивана Молчальника: что нельзя делать 16 декабря

16.12.2021, 5:54, Разное
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Иван Молчальник

В церковный праздник 16 декабря веряне вспоминают благочестивого человека, который жил в V веке в Никополе. С детства Иоанн (Иван) занимался изучением Священного Писания, а потом служил на епископской кафедре при церкви. Родители Иоанна были богатыми людьми, и часть их денег он отдал бедным, а часть пустил на строительство храмов. Свое прозвище преподобный Иоанн получил из-за того, что принял обет молчания и уединился для жизни в пещере. Уже после церковный праздник 16 декабря в народе стали называть Иваном Молчальником или Безмолвником.

Что нельзя делать 16 декабря

Издавна в этот день верующие избегали пустых разговоров. Считалось, что на Ивана Молчальника нельзя много говорить и писать, а лучше и вовсе молчать. Согласно преданию, тот, кто был в этот день молчалив, будет красноречив весь следующий год. Также, зная о том, какой сегодня православный праздник, веряне всегда старались не ругаться, не сплетничать, не сквернословить, не свистеть и даже не петь – все это грозило неприятными последствиями.

Приметы и традиции

Согласно традиции, за помощью в этот церковный праздник также обращались к преподобному Иоанну. Святому молились о здоровье и семейном благополучии. Народ верил, что в этот день нужно пораньше ложиться спать, иначе у бодрствующего после заката человека нечистые силы могут украсть голос.

Сложилось в народе и много погодных примет, характерных именно для этого православного праздника.

  • Если слышится на Ивана Молчальника пение снегирей, значит будет оттепель.
  • Если дрова в печи трещат особенно громко, стоит ждать мороза.
  • Если замечали падение звезд, говорили о сильной стуже.
  • Если в реках уменьшалось количество воды, то ждали улучшения погоды.
  • Если в этот церковный праздник выпадало много снега, то говорили об урожайном лете.


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