Последняя миля

Россиянам предложат отказаться от личных автомобилей к 2035 году.

В начале декабря на сайте правительства была опубликована «Транспортная стратегия РФ до 2035 года» — базовый документ для автомобильного, воздушного и других видов транспорта. Реализация стратегии должна не только привести к росту обороноспособности страны, но и повысить мобильность населения, способствовать развитию внутреннего туризма, понизить негативное воздействие на окружающую среду, прирастить ВВП…

Словом, стратегия, как удачливый охотник, должна одним выстрелом убить даже не двух, а сразу несколько десятков «зайцев». Для этого за 15 лет предполагается освоить ни много ни мало 60 трлн рублей, что практически равно трем годовым бюджетам страны: более 23 трлн рублей бюджетных средств и 37 трлн рублей из внебюджетных источников (в ценах 2020 года).

Основными проблемами формирующей 6,2% ВВП страны и обеспечивающей работой 4,5 млн человек отрасли являются низкий уровень покрытия территории страны сетью автомобильных дорог, отсутствие развитой сети высокоскоростных магистралей, изношенность отечественного парка водных судов, критический износ части аэродромной инфраструктуры, близкая к предельной загруженность значительной части ж/д магистралей и отсутствие высокоскоростного железнодорожного сообщения — в общем, ничего нового.

Стратегия исходит из того, что за следующие 15 лет население РФ будет сокращаться средним темпом в 0,1% ежегодно, то есть к 2035-му численность населения страны сократится примерно на 2 млн человек. Продолжится миграция населения из сел, малых и средних городов в 20 крупнейших городских агломераций — совокупный прирост населения в эти регионы оценивается почти в 7 млн человек.

На выставке XV международного форума «Транспорт России» в Москве. Фото: РИА Новости

Также в стратегии указано, что в 2030 году будет достигнут пик мирового спроса на нефть, после чего он начнет сокращаться со скоростью примерно в 1 млн б/д ежегодно

(а общий нефтегазовый экспорт после 2030 года будет сокращаться с темпом до 4% ежегодно). При этом основную роль в росте спроса на нефть в текущем десятилетии сыграют Китай и Индия.

В самом худшем случае (т. н. нижний сценарий) экспорт российской нефти в 2035 году будет всего на 6,5% ниже, чем в 2018-м — весьма оптимистический взгляд. Зато мировое потребление газа за следующие полтора десятилетия вырастет ни много ни мало на целых 80% — опять же за счет спроса в Китае и Юго-Восточной Азии. На основном рынке сбыта российских углеводородов спрос на нефть сократится на 11%, спрос на газ — еще больше.

В стратегии прогнозируется, что в 2035 году доля транспорта, работающего на альтернативных видах топлива, составит в случае автотранспорта 20% (очень пессимистический взгляд), в водном транспорте — 10%, в воздушном — 2%. РФ также не собирается сильно отставать от мира, для чего предполагается развитие сети газомоторных заправок и создание сети зарядных станций для автомобилей с электродвигателем, электрификация и газификация общественного транспорта, а также (внимание!) «масштабное стимулирование совместного использования транспортных средств».

Также отмечается, что в РФ в настоящее время в городах от 17% до 25% всей мобильности жителей осуществляется с использованием личного автотранспорта, предполагается, что к 2035 году городское население будет гораздо реже использовать личные автомобили и серьезно нарастит передвижение общественным транспортом — не потому, что жутко обеднеет, а потому, что в городах «разовьются транспортные системы», т. е. комфортность пользования общественным транспортом существенно вырастет.

Чтобы понять, каким путем будет достигнут рост популярности общественного транспорта, дадим слово стратегии: «…Приоритет движения пешеходов, средств индивидуальной мобильности и транспорта общего пользования во внутригородском сообщении над индивидуальным транспортом, комфортные и безопасные тротуары в крупных и крупнейших агломерациях».

Как видим, речь идет не столько о развитии общественного транспорта, сколько об угнетении личного.

Это предположение подтверждает то, что стратегия прямо указывает на личный автотранспорт как на главный источник загрязнения воздуха в городах: «Личный автомобиль является главным источником загрязнения воздуха в крупнейших агломерациях, на который приходится более чем 30% общего объема выбросов в атмосферу, в г. Москве — более 90%… Таким образом, развитие общественного транспорта в крупных городах (в первую очередь для обслуживания маршрутов «периферия — центр») с одновременными ограничениями на использование личных автомобилей для сокращения негативного воздействия на окружающую среду является безальтернативным». По сути, это единственное, что не нравится мне в стратегии.

Презентация капсулы вакуумного поезда Hyperloop. Фото: EPA

Согласно стратегии РФ к 2035 году рассчитывает перетянуть на себя до 17% грузопотока между Европой и Юго-Восточной Азией, что является очень амбициозной целью и для чего предполагается «увеличение к 2035 году провозной способности железнодорожных участков в экспортном направлении на 327 млн тонн». Общероссийский объем перевозки грузов ж/д транспортом к 2035 году должен увеличиться почти на 40% — но при этом, как вы помните, предельная загрузка значительной части имеющейся ж/д сети является одной из главных проблем отечественной транспортной отрасли, причем именно восточное направление является одним их наиболее узких мест.

В 2024 году с трассы М-11 в РФ начнется экспериментальное внедрение автономного (беспилотного) грузового транспорта, к 2035 г. им будут охвачены все основные направления перевозок страны: не менее 100 тысяч км инфраструктуры всех видов транспорта будет доступно для движения автономного автотранспорта. В малонаселенных/труднодоступных районах беспилотные воздушные суда-дроны будут доставлять почту и работать курьерами.

Вся транспортная отрасль будет цифровизована — этому посвящена значительная часть стратегии, а «развитие биометрических технологий позволит повысить удобство пассажиров за счет применения технологий биометрической идентификации, в том числе посредством единой биометрической системы, в целях ускорения прохождения предрейсовых процедур, оплаты проезда в общественном транспорте и повышения уровня эффективности мер по обеспечению транспортной безопасности».

То есть оплата за проезд в общественном транспорте будет осуществляться списанием средств с карточки после идентификации путем, скажем, сканирования сетчатки глаза. И это правильно, ведь не просто так ВЦИОМ опрашивает население на предмет его отношения к перспективе полной отмены наличных денег. Прогресс не отменить.

Что примечательно, в противовес складывающейся на наших глазах мировой практике стратегия исходит из приоритета развития в РФ газомоторного автопарка над автомобилями с электродвигателем: в 2030 году доля электромобилей может составить до 3% в общем автопарке, но доля «работающих на газовом топливе может составить 5–10% общего количества легковых транспортных средств, 7–12% общего количества грузовых транспортных средств, а также 20–30% общего количества автобусов и транспортных средств общего пользования».

Так что в этом РФ — мировой лидер по запасам газа — пойдет «своим путем». Отмечу лишь, что перевод отечественного автопарка на газ вполне понятен в случае сокращения спроса на экспорт российского газа, но мало «бьется» с прописанным в стратегии взрывным ростом мирового потребления газа на 80% к уровню 2019 года. Тут уж либо одно — рост экспорта газа, либо другое — газификация российского автопарка. Либо предполагается, что столь значительный прирост мирового спроса на газ по каким-то причинам пройдет мимо России, не вызвав значимого увеличения ее газового экспорта.

Также стратегия находит вероятным появление в РФ в срок до 2030 года дешевой технологии вакуумного транспорта — аналога Hyperloop Илона Маска — с тем, что рост скорости движения до 1000 км/час фактически превратит в единое целое ряд крупнейших агломераций страны, позволив жителям Казани и Санкт-Петербурга ежедневно ездить на работу в Москву. Ну и наоборот тоже. Фантастика? Посмотрим.

Максим Авербух, экономист, эксперт по рынку сырья

—