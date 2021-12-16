Видео: Когда развалится Евросоюз
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В Варшаве пригрозили Евросоюзу прекращением отчислений в общеевропейский бюджет. Это означает, что Польша сделала первый шаг к выходу из ЕС. О возможности такого развития событий говорили и прежде: полякам очень не нравился идеологический диктат Брюсселя, но они готовы были его терпеть, пока это приносило экономическую выгоду. Но времена меняются – и для Польши, и для ЕС в целом.
Теги:
Польша
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Евросоюз
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Европа
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Брюссель
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Дмитрий Бавырин
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