Видео: Когда развалится Евросоюз

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16.12.2021, 5:40, Новости дня
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В Варшаве пригрозили Евросоюзу прекращением отчислений в общеевропейский бюджет. Это означает, что Польша сделала первый шаг к выходу из ЕС. О возможности такого развития событий говорили и прежде: полякам очень не нравился идеологический диктат Брюсселя, но они готовы были его терпеть, пока это приносило экономическую выгоду. Но времена меняются – и для Польши, и для ЕС в целом.

Теги: 

Польша
,
Евросоюз
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Европа
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Брюссель
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Дмитрий Бавырин



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