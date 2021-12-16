 

Президент Литвы заявил о поражении властей страны в скандале с «Беларуськалием»

16.12.2021, 5:40, Новости дня
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Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал решение главы правительства страны Ингриды Шимоните не принимать отставку глав МИДа и минтранса после скандала с транзитом «Беларуськалия».

Науседа «не думает, что это победа», по его мнению, «скорее, это поражение». Он не считает, что «вину за ошибки двух министров» должно брать все правительство, но «не может быть коллективной «безответственности», когда один покрывает другого», передает Delfi.

Он посетовал, что «остались и вопросы без ответов, о том, почему отличаются ценности и ценностная политика» властей Литвы. Науседа заявил, что вынужден «применить принцип real politik и в данном контексте». Он выразил сожаления в связи с тем, что «остаются без ответа вопросы о политической ответственности некоторых министров».

«Если думают, что в спешке найдут «стрелочника», то у всех мундиры останутся чистыми, я не думаю, что это так. Выйдите на улицу и спросите у людей, они, наверное, вам ответят то же самое», – сказал он.

По словам президента, когда нынешние власти были в оппозиции, они предъявляли министрам высокие стандарты, а «сейчас эти стандарты опустились очень низко», так как их пришлось «применять к себе, а не к другим».

Напомним, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните не приняла отставку глав МИД и минтранса Габриелюса Ландсбергиса и Марюса Скуодиса, которые выразили готовность покинуть посты из-за скандала вокруг «Беларуськалия». Науседа практически открыто враждует с Ландсбергисом, министерский пост которого рассматривался как трамплин в кресло президента.



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