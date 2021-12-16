 

Украина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу

16.12.2021, 5:40, Новости дня
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Киев, Тбилиси и Кишинев призывают ЕС признать европейскую перспективу Украины, Грузии и Молдавии, говорится в совместном заявлении лидеров трех стран на саммите «Восточного партнерства».

Украина, Грузия и Молдавия приветствовали одобрение «экономического и инвестиционного плана для «Восточного партнерства». Они «подтвердили решимость» стать членами ЕС и призвали Брюссель поддержать их «суверенный выбор» вместе «со всеми шагами, сделанными в направлении европейской интеграции».

В заявлении также говорится о «постоянной дестабилизации и нарушении принципов международного права во многих частях региона «Восточного партнерства». ЕС призывают к «усилению его роли в содействии миру и стабильности в регионе». Предлагается «использовать все доступные инструменты, в том числе соответствующие ограничительные меры, когда это необходимо», передает ТАСС.

Напомним, в итоговом заявлении участников встречи глав государств ЕС и стран «Восточного партнерства» (Армении, Азербайджана, Грузии, Украины, Молдавии) нет упоминаний о санкциях к РФ или о «российской агрессии».



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