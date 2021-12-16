 

Японцы увеличили вдвое емкость литиевых батарей

16.12.2021, 5:37, Новости дня
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Японские ученые сумели почти вдвое увеличить плотность хранения электрического заряда в литий-ионных батареях. Достигнут показатель в 500 Вт.ч на один килограмм веса аккумулятора, уточняет источник.

По информации авторитетного издания Nikkei Asian Review, разработки в данном направлении велись еще с 2018 года. Финансирование обеспечивала корпорация SoftBank.

В общем, это уже не литий-ионная, а литий-воздушная батарея, говорят специалисты. Аккумулирование энергии происходит за счет реакции между литием и кислородом. Основная проблема состояла в необходимости уменьшить ячейки батареи, что и удалось сделать японским разработчикам. По предварительным прогнозам, новые аккумуляторы начнут поступать на рынок лет через пять.



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