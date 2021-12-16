 

Образец лунной породы позволил сделать новое открытие о спутнике Земли

16.12.2021, 5:37, Новости дня
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Доставленные из космоса образцы инопланетных пород становятся объектами для многолетних исследований. Порой они позволяют делать невероятные открытия спустя десятилетия. Именно так и случилось с лунным камнем, привезенным на Землю еще в 1972 году участниками миссии «Аполлон-17».

Только недавно ученые сумели, благодаря ему, установить, что Луна остывала намного быстрее, чем предполагали ранее.

Ранее представители науки считали, что лунная поверхность затвердевала из расплавленного состояния примерно 100 миллионов лет. Но проведенное в Гавайском университете компьютерное моделирование говорит о том, что для данной процедуры было достаточно и 20 миллионов лет. Кстати, сделать данное открытие стало возможным только благодаря современным технологиям.



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