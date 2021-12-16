Мнение: О чуде «высоких технологий» России

Ну, кто там говорил, что российский hi-tech мёртв? А он – «живее всех живых» ©. Даже специалисты удивляются. Мы, говорят, вообще не ожидали, что это – работает, а оно работает, да ещё как! Ну и как такое может быть?

Кстати, одно из таких «чудес» представлено на заглавном фото. Это самый современный военный ноутбук России, полностью (ну, почти полностью… ладно, в некоторой части…) собранный на российской элементной базе. Любой физически подготовленный боец с лёгкостью переместит его с места на место, а два бойца даже смогут донести до КШМ.

Но главное – в нём установлен и даже работает самый (!) крутой (!!) отечественный (!!!) процессор серии «Эльбрус». Правда, физически производимый на Тайване.

Так вот, далее – всё про «Эльбрус» и его чудо…

Российский #Сбербанк провёл тестирование двух типов серверов на «Эльбрусах» и… был приятно удивлён! «Мы удивлены, что перед нами оказался законченный продукт, и что он вообще работает. Обычно российские разработчики приходят к нам с предложениями об использовании своих решений, имея на руках просто чертеж», – заявил по итогам тестов представитель лаборатории новых технологических решений банка Антон Жбанков. Впрочем, от покупки «Эльбрусов» или машин на их основе Сбер благоразумно отказался. Потому что в сравнении с продукцией Intel, которую банк закупает тысячами штук, изделия на российских чипах уступили по всем параметрам. «Технические выводы достаточно просты: очень слабо для сравнения с Intel Xeon – мало памяти, медленная память, мало ядер, мало частоты. Функциональные требования катастрофически не выполнены», резюмировал главный тестировщик Сбера.

Будем надеяться, что его не уволят за окопную правду, как выгнали несколько лет назад одного аналитика, осмелившегося раскрыть правдивую информацию о «Газпроме».

Итак, «Эльбрус»… Дитя ещё советского ВПК.

Первые «Эльбрусы» появились ещё в далёкие 1970-е, когда #СССР ещё хоть что-то умел в микроэлектронику. Они использовались в РЛС и системах ПРО. Развитие процессоров происходило до начала 1990-х, потом стало не до них. И только где-то в 2000-х, на фоне «вставания с колен» вспомнили, что где-то в архивах ещё есть собственные разработки. То есть, взялись реанимировать проект «Эльбрус», который к тому времени вели, по сути, аспиранты и студенты Физтеха под руководством немногих стариков, которых не сумел или не захотел переманить Intel. Так началась гонка из отставания, в попытке догнать западные аналоги. И было это 10 лет назад. Когда на Западе уже пришли к выводу, что подобная архитектура безнадежно устарела, как ни оптимизируй топологию.

Тем не менее, «Эльбрусы» как-то всё же довели до стадии готового продукта. Сначала на технологиях 65 нм (Эльбрус-4С), а потом уже и на 28 нм (Эльбрус-8С, представленный на тестирование в Сбер). Но в итоге функционального тестирования по методике Sberinfra на соответствие эксплуатационным требованиям банка… «чуда не произошло». Серверы на «Эльбрусах» показали соответствие лишь семи из 44 обязательных параметров («наличие лапки кабель-менеджмента, наличие рельсов, наличие индикации каждого элемента, наличие удалённого управления» и пр.).

При этом Сбер, вопреки собственным же методикам, после провала тестов первого уровня, прогнал российские процессоры и по всем остальным. Так, было проведено синтетическое тестирование на основе известных бенчмарков PGbench из пакета PostgreSQL и SPEC CPU 2017, а также прикладное тестирование на основе Java-приложения, реализующего бизнес-логику. В качестве критериев по оценке продуктов использовались ценовая эффективность (количество транзакций на 100 млн долл.), средняя производительность на сервер с типовой нагрузкой, а также время старта и отклика Java-приложения. Сравнение проводилось по отношению к серверу на базе 20-ядерного чипа с частотой в 2,1 ГГц — Intel Xeon Gold 6230. В банке такую технику называют классической (не топовой): она тысячами закупается этой организацией. В общем, изделия на российских чипах уступили зарубежному конкуренту по всем параметрам.

В общем, по итогам тестирования, которое заняло четыре месяца, в Сбербанке заключили, что процессоры семейства «Эльбрус» имеют «теоретический» потенциал роста производительности: увеличение тактовой частоты, увеличение количества ядер, увеличение объема и ускорение памяти. Но в действительности, чтобы этого достичь, требуется «перейти на более современный техпроцесс и использовать современные стандарты оперативной памяти, а также провести тестирование серверов «Эльбрус» под управлением сертифицированных ФСТЭК операционных систем по профилю не ниже ОС.А4 (для применения в проектах, связанных с персональными данными и ГИС)». Если же говорить серьёзно, то «для конкуренции с лидирующими зарубежными решениями необходимо разработать новый процессор, сопоставимый с ними по характеристикам и производительности на момент его выхода».

Что ещё можно сказать… Производство процессоров Эльбрус находится на Тайваньской фабрике TSMC, поскольку российский разработчик, МЦСТ, является бесфабричной компанией. Слзданной, якобы, по образцу американский AMD. Вот только в Штатах разработчики изначально были тесно связаны с производством: последний завод в США был закрыт только в 2009 году. И потому хорошо представляли, как все их изыски будут воплощены «в камне». У России здесь образовался, к сожалению, огромный технологический разрыв.

Короче, снова будем гордиться, что «российские микропроцессоры – самые большие микропроцессоры в мире»?

И что там, кстати, с подготовкой солдат-носильщиков?

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