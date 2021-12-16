 

Муцениеце рассказала о зарплате участников «Ледникового периода»

16.12.2021, 4:56, Новости дня
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Шоу «Ледниковый период» набрало популярность среди зрителей телепроектов, посвященных фигурному катанию. Многих волнует вопрос, получают ли участники деньги за свои старания, о подробностях рассказала актриса Агата Муцениеце.

В одном из проектов «Драйв-шоу» на «Авторадио» девушка сообщила, что непрофессиональные участники зарабатывают за каждое выступление гонорар в районе 100-200 тыс. рублей, передает ее слова издание «Московский комсомолец».

Отмечается, что тренировки проходят бесплатно, а готовиться к выступлениям приходится до шести часов в день.

Гонорар же выплачивается не просто за выход на лед. Участник должен показать уровень мастерства, а также засчитывается время пребывания на проекте. При выходе в финал заработок будет выше.

Актриса сейчас выступает в паре с Александром Энбертом. Сначала дуэт был одним из аутсайдеров проекта, но позже ситуация изменилась благодаря усердным тренировкам. 



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