 

Госиспытания беспилотника-камикадзе завершены в России

16.12.2021, 4:56, Новости дня
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В РФ завершены испытания барражирующих боеприпасов «Куб», сообщил близкий к военному ведомству источник.

Источник ТАСС сообщил, что испытания «завершены с положительным результатом» и «новый для российских Вооруженных сил тип ударных» БПЛА «рекомендован к принятию на вооружение». Серийные поставки начнутся с 2022 года.

Летом 2019 года было опубликовано видео применения ударного беспилотника «Куб». Разработка была представлена на военно-техническом форуме «Армия-2019». Беспилотник разработан компанией ZALA Aero (входит в Группу компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех»). Также ведется разработка первого морского беспилотника-камикадзе.



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