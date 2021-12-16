В Англии найден древний крест с рунической надписью

Как сообщают британские источники, на берегу реки Твид в английском Нортумберленде недавно был найден древний крест, который был изготовлен в период с восьмого по десятый века нашей эры.

Крест золотой, и на нем есть руническая надпись, которую ученым уже удалось расшифровать. Это древнее имя Эадруф, которое давали в англосаксонских племенах.

Сочетание креста и рун говорит о том, что данное изделие появилось на этапе перехода от языческой до христианской религии. Интересно, что сам артефакт не был скрыт глубоко под землей. Его нашли при помощи самого обыкновенного металлоискателя. Подробнее с этой историей можно ознакомиться на специализированном портале The History Blog. Ранее на таких же англосаксонских крестах никогда не находили рунических надписей.