 

В Англии найден древний крест с рунической надписью

16.12.2021, 4:52, Новости дня
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Как сообщают британские источники, на берегу реки Твид в английском Нортумберленде недавно был найден древний крест, который был изготовлен в период с восьмого по десятый века нашей эры.

Крест золотой, и на нем есть руническая надпись, которую ученым уже удалось расшифровать. Это древнее имя Эадруф, которое давали в англосаксонских племенах.

Сочетание креста и рун говорит о том, что данное изделие появилось на этапе перехода от языческой до христианской религии. Интересно, что сам артефакт не был скрыт глубоко под землей. Его нашли при помощи самого обыкновенного металлоискателя. Подробнее с этой историей можно ознакомиться на специализированном портале The History Blog. Ранее на таких же англосаксонских крестах никогда не находили рунических надписей.



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