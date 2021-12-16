Мнение: Сборная СССР по хоккею снова выходит на лед

Так как из-за запретов WADA хоккеистам нельзя использовать российский флаг, то федерация хоккея решила выкрутиться из этого способом, который еще пару лет назад обсуждали в социальных сетях – хоккеисты будут играть в красных футболках с надписью СССР.

Как заявлено на страничке федерации, форма стилизована под форму сборной СССР 1956-го года.

В этой форме сегодня сборная играет с канадцами.

Осталось только не посрамить великих предшственников.

Пока что, после двух периодов "сборная СССР" несет канадцев 3-1. Если доведут до победы, предвижу заголовки "сборная СССР снова победила Канаду"

PS. Сборная СССР победила по привычке Канаду 4-3.

Думаю, на Олимпиаду в Китай надо в этой форме ехать. Только без "Лиги ставок".

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