 

Мнение: Сборная СССР по хоккею снова выходит на лед

16.12.2021, 4:16, Разное
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Так как из-за запретов WADA хоккеистам нельзя использовать российский флаг, то федерация хоккея решила выкрутиться из этого способом, который еще пару лет назад обсуждали в социальных сетях – хоккеисты будут играть в красных футболках с надписью СССР.
Как заявлено на страничке федерации, форма стилизована под форму сборной СССР 1956-го года.
В этой форме сегодня сборная играет с канадцами.

Осталось только не посрамить великих предшственников.
Пока что, после двух периодов "сборная СССР" несет канадцев 3-1. Если доведут до победы, предвижу заголовки "сборная СССР снова победила Канаду"

PS. Сборная СССР победила по привычке Канаду 4-3.
Думаю, на Олимпиаду в Китай надо в этой форме ехать. Только без "Лиги ставок".

Источник: Colonel Cassad



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