Байден заявил о желании еще раз поговорить с Путиным

Президент США Джо Байден рассказал журналистам, что планирует еще один разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Мы будем подробно разговаривать», – сказал Байден, отвечая на вопросы, планируется ли еще один российско-американский саммит и есть ли в нем необходимость, передает РИА «Новости».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Байдена, сообщил, что такая возможность существует, однако договоренностей о сроках пока нет.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» РФ на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.