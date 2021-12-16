 

Байден заявил о желании еще раз поговорить с Путиным

16.12.2021, 4:12, Новости дня
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Президент США Джо Байден рассказал журналистам, что планирует еще один разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Мы будем подробно разговаривать», – сказал Байден, отвечая на вопросы, планируется ли еще один российско-американский саммит и есть ли в нем необходимость, передает РИА «Новости».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Байдена, сообщил, что такая возможность существует, однако договоренностей о сроках пока нет.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» РФ на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.



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