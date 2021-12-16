В декларацию саммита «Восточного партнерства» не включили упоминаний о России

В итоговом заявлении участников встречи глав государств ЕС и стран «Восточного партнерства» (Армении, Азербайджана, Грузии, Украины, Молдавии) нет упоминаний о санкциях к РФ или о «российской агрессии».

Декларация занимает 24 страницы, на которых РФ ни разу не упоминается. Отмечается, что ЕС «привержен своей поддержке территориальной целостности всех государств в их международно-признанных границах». Это единственная фраза, имеющая какое-либо отношение к многочисленным утверждениям Запад о том, что РФ якобы может осуществить «вторжение» на Украину.

Как сообщил дипломатический источник в ЕС в кулуарах саммита, участники «выразили полную солидарность с Украиной», а лидеры ЕС «подчеркнули, что российская военная активность, подрывающая территориальную целостность Украины, будет иметь масштабные последствия и высокую цену для России», передает ТАСС.

При этом глава правительства Финляндии Санна Марин заявила, что на саммите «не обсуждали санкции на конкретном уровне», но «обсуждали в целом ситуацию с Украиной, которая очень беспокоит» ЕС. Также не обсуждался «Северный поток – 2».

На итоговой пресс-конференции большинство вопросов касались именно России. Глава Евросовета Шарль Мишель заверил, что ЕС подготовил «твердую и единую позицию по отношению к РФ на случай агрессии против Украины». По его словам, эту тему планируется обсудить в четверг на саммите стран ЕС без Армении, Азербайджана, Грузии, Молдавии и самой Украины. «Мы готовы ввести дополнительные санкции при необходимости», – сказал Мишель.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что все участники саммита призвали Россию к деэскалации на границе с Украиной. Мишель и фон дер Ляйен заявили, что «России придется заплатить очень высокую цену при агрессии против Украины».

Также не говорится в декларации и о возможности членства в ЕС стран «Восточного партнерства». ЕС «принимает во внимание европейские устремления и европейский выбор» Украины, Грузии и Молдавии, что «создает условия для политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС», сказано в документе. ЕС поддерживает сближение регуляторных норм этих стран с принятыми в Евросоюзе правилами. Следует отметить, что указанные нормы разрабатывают только страны ЕС, страны «Восточного партнерства» в разработке не участвуют.

Напомним, в Брюсселе стартовал саммит «Восточного партнерства», на котором присутствуют лидеры Азербайджана, Армении, Грузии, Молдавии и Украины. Также заявлено участие Белоруссии, при этом страну будет представлять пустой стул.