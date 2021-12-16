Представлен водородный дирижабль Clipper с грузоподъемностью 150 тонн

Дирижабль как транспортное средство незаслуженно забыт в наше время, отмечают ученые. А зря. Переносить по воздуху крупные грузы без значительных затрат энергии, без строительства дорожной инфраструктуры и даже без дорогостоящих взлетно-посадочных полос – это их прямая задача.

Образец такого дирижабля представили участники стартапа Н2 Clipper из Калифорнии. По словам создателя аппарата, подъемную силу в нем будет создавать водород. Дирижабль сможет поднимать и переносить по воздуху грузы весом до 150 тонн, достигая при этом высоты в 3000 метров.

Благодаря дирижаблям, можно увеличить грузоподъемность авиации, говорят эксперты. Ведь они перевозят в 8-10 раз больше груза, чем большие транспортные самолеты. А скорость сопоставима с той, которую сегодня развивает обычный железнодорожный поезд.