 

Представлен водородный дирижабль Clipper с грузоподъемностью 150 тонн

16.12.2021, 4:07, Новости дня
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Дирижабль как транспортное средство незаслуженно забыт в наше время, отмечают ученые. А зря. Переносить по воздуху крупные грузы без значительных затрат энергии, без строительства дорожной инфраструктуры и даже без дорогостоящих взлетно-посадочных полос – это их прямая задача.

Образец такого дирижабля представили участники стартапа Н2 Clipper из Калифорнии. По словам создателя аппарата, подъемную силу в нем будет создавать водород. Дирижабль сможет поднимать и переносить по воздуху грузы весом до 150 тонн, достигая при этом высоты в 3000 метров.

Благодаря дирижаблям, можно увеличить грузоподъемность авиации, говорят эксперты. Ведь они перевозят в 8-10 раз больше груза, чем большие транспортные самолеты. А скорость сопоставима с той, которую сегодня развивает обычный железнодорожный поезд.



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