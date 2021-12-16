SpaceX начнет добывать ракетное топливо из углекислого газа

Компания SpaceX объявила о старте нового проекта, реализация которого поможет снизить концентрацию парниковых газов в атмосфере, а также получить новое альтернативное топливо для космических ракет.

Как рассказал основатель SpaceX Илон Маск, они намерены превращать углекислый газ в ракетное топливо. А СО2 компания намерена добывать прямо из атмосферы, одновременно очищая окружающий нас воздух.

Подробностей о технологии производства представители компании не сообщают. Зато они говорят, что добыча топлива таким способом будет весьма полезна при осуществлении марсианских программ. Ведь углекислый газ на Красной планете является одним из основных компонентов атмосферы.