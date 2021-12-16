 

SpaceX начнет добывать ракетное топливо из углекислого газа

16.12.2021, 4:07, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Компания SpaceX объявила о старте нового проекта, реализация которого поможет снизить концентрацию парниковых газов в атмосфере, а также получить новое альтернативное топливо для космических ракет.

Как рассказал основатель SpaceX Илон Маск, они намерены превращать углекислый газ в ракетное топливо. А СО2 компания намерена добывать прямо из атмосферы, одновременно очищая окружающий нас воздух.

Подробностей о технологии производства представители компании не сообщают. Зато они говорят, что добыча топлива таким способом будет весьма полезна при осуществлении марсианских программ. Ведь углекислый газ на Красной планете является одним из основных компонентов атмосферы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10 / В Дании из-за коронавируса решили умертвить миллион норок

12.07 / Мнения: Мечеть в Святой Софии – это конец модерна

10.10 / В Архангельской области при пожаре погибли три человека

07.06 / Россия внесла девять граждан Канады в черный список

09.07 / Политика: Скандальные пленки показали тайные побуждения Порошенко

07.11 / В Казахстане прогремел взрыв в кафе

15.01 / Welt – многим немецким компаниям придётся вернуть полученную финансовую помощь

22.03 / В браузере Google Chrome появилась новая функция Live Caption

28.09 / В минобороны Армении заявили, что азербайджанская сторона потеряла 200 человек убитыми

31.10 / США ответили на просьбу союзников касательно ядерного удара по России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика