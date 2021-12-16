 

ЕС пообещал выделить помощь Молдавии на покупку газа

16.12.2021, 3:26, Новости дня
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Евросоюз выделит Кишиневу 60 млн евро для помощи наиболее пострадавшим потребителям газа в Молдавии, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду.

«Я рада, что сегодня мы подпишем пакет на 60 млн евро, чтобы снизить последствия роста газовых цен для наиболее уязвимых людей в Молдавии», – цитирует ее ТАСС.

Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что Молдавия больше не допустит задолженности Газпрому, из-за которой возникнет угроза отключения газа.

Напомним, первый же платеж за поставки газа по новому контракту оказался просрочен. Газпром пригрозил Молдавии отключением газа. После этого пресс-служба компании «Молдовагаз» заявила, что Молдавия выплатила долг ПАО «Газпром» в 74 млн долларов. Парламент Молдавии по просьбе правительства одобрил в финальном чтении поправки в закон о госбюджете на 2021 год, что позволило выделить деньги для оплаты долга перед Газпромом за октябрьские и ноябрьские поставки газа.



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