Пятилетний ребенок случайно заказал сладостей на 1,2 тыс. долларов в Австралии

В Сиднее местный житель дал пятилетнему сыну поиграть со смартфоном, в результате ребенок случайно сделал заказ у производителя сладостей на 1,2 тыс. долларов, сообщают СМИ.

Ребенок, играя со смартфоном, зашел в приложение UberEats. В результате на рабочий адрес отца случайно оказался оформлен заказ мороженого, итальянского десерта дульсе де лече, пирожных, конфет и молока. Мужчина опалтил заказ. Магазин десертов Джелато Мессина поделился этой историей в соцсетях, передают «Народные новости» со ссылкой на Unilad.