 

Пятилетний ребенок случайно заказал сладостей на 1,2 тыс. долларов в Австралии

16.12.2021, 3:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Сиднее местный житель дал пятилетнему сыну поиграть со смартфоном, в результате ребенок случайно сделал заказ у производителя сладостей на 1,2 тыс. долларов, сообщают СМИ.

Ребенок, играя со смартфоном, зашел в приложение UberEats. В результате на рабочий адрес отца случайно оказался оформлен заказ мороженого, итальянского десерта дульсе де лече, пирожных, конфет и молока. Мужчина опалтил заказ. Магазин десертов Джелато Мессина поделился этой историей в соцсетях, передают «Народные новости» со ссылкой на Unilad.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / В Раде заявили о планах Порошенко устроить «кровавый» госпереворот на Украине

11.02 / Минкультуры Украины внесло семь российских актеров и певцов в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

04.07 / Польский эксперт – Париж и Берлин стремятся разговаривать с Москвой напрямую без посредничества Вашингтона

15.07 / На Аляске приняли резолюцию о переносе статуи первопроходца Баранова

23.09 / “Хотелось меньше выпендриваться, но пока нет возможности”. 53-летний Нагиев позировал на прогулке с голым торсом

18.09 / Ястремская уступила Халеп на турнире в Риме

04.06 / Правозащитник сравнил с Холокостом планы властей Аризоны ввести казни в газовых камерах

17.11 / “Шел на поправку и готовился к выписке, но неожиданно скоропостижно скончался”. В театре Виктюка назвали причину его смерти

16.11 / Власти Швейцарии боятся обжечься на теме 5G — новый стандарт пугает людей

25.01 / Стена объятий — в итальянской больнице нашли способ для посетителей проведать своих близких, лечащихся от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика