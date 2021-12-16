Ургант пошутил о «встрече» с Путиным-таксистом

Ведущий программы «Вечерний Ургант» Иван Ургант пошутил о том, как мог встретить нынешнего президента РФ Владимира Путина, когда тот в 1990-х годах подрабатывал извозом.

Ургант и его соведущий Дмитрий Хрусталев в эфире своей программы на Первом канале отметили, что жили в 1990-х годах в Санкт-Петербурге. Ургант в шутку заявил, что «вспомнил один случай», когда в 15 лет «взял все деньги отца, награды бабушкины и поехал покупать акции "МММ». В рассказе водитель такси, когда Ургант сел в машину, заявил: «Добрый вечер, вам это не нужно. Вам нужно измениться – и тогда изменится Россия». «Я с того момента не пью, не курю, никогда наркотики в жизни не пробовал», – сказал Ургант.

Также Ургант рассказал, что они семь часов ездили по городу без дозаправок, потому что машина была «на газу». Когда же Ургант поинтересовался, какую музыку слушает водитель, тот, по версии ведущего, ответил: «В основном электронику, прогрессив-хаус, драм-н-бейс, джангл». Водитель заявил, что не слушает российскую музыку. «А у меня как раз с собой кассета «Любэ» была», – сообщил Ургант.

Напмоним, Путин в фильме «Россия. Новейшая история» рассказал, что в 1990-е годы приходилось подрабатывать извозом: «Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было».