Мнение: Разные, но одинаковые

Очередной зимний коллапс в Санкт-Петербурге имеет ровно ту же природу, что и крах инфекционной медицины в стране. С управленческой точки зрения это два абсолютно идентичных явления.

Существуют так называемые «сезонные» процессы. Будь то вспышки инфекционных заболеваний или падающий с неба снег. При этом инфраструктура, достаточная для нормального реагирования на подобные процессы, должна находиться в режиме постоянной готовности. Что, безусловно, связано с ресурсными затратами. Нужно платить тысячам врачей, оплачивать коммунальные издержки, обновлять оборудование и основные фонды, обучать персонал и так далее. При том, что какие-то периоды фактически являются периодами простоя. И с точки зрения управления ресурсами, эти периоды являются неэффективным их расходом.

Естественно, что управленческая мысль все время горит желанием оптимизировать эти расходы, но ничего другого, как сократить их, придумать не в состоянии. Более сложный путь — переходить на новый технологический уровень, на самом деле вначале потребует существенных вложений. Он даст эффект — но потом, но отчитываться-то о сокращении расходов нужно сейчас.

При этом нужно понимать, что логика чиновника очень сильно отличается от нормальной человеческой логики. Уверен, что в бытовом смысле ни один чиновник дома ее никогда не применит. Просто по причине ее абсурдности. Задача чиновника — не решать проблемы, его задача — реагировать на них. При обязательном масштабном делопроизводственном процессе создания обоснований, проектов, решений, причем максимально обезличенных.

Проблема экономии ресурсов и оптимизации их расходования решается через примитивное сокращение. Но обставляется миллионом бумаг, где этот кретинский по своей сути шаг в обязательном порядке будет обоснован и озвучен сложным канцеляритом. Но суть остается той же. Оптимизированные отрасли перестают нормально реагировать на события, для которых они и предназначены. Оптимизированная инфекционная отрасль не способна справиться с банальной вспышкой, оптимизированное коммунальное хозяйство способно расчистить территорию перед руководящими зданиями, на чем ее возможности исчерпываются. Остальной город разгребают как получится, держа в уме, что весной оно как-нибудь само растает. Получается, понятно, неважно. Не говоря уже о жертвах, которые всегда появляются в этот сезон. К сожалению, в этот тоже — уже есть как минимум один погибший.

Кусочничество на фоне роскошной жизни самих хозяев города и страны выглядит понятно как. Заплесневелые дворцы с аквадискотеками и вот это всё.

Решить проблему можно только одним способом — восстановить «оптимизированные» отрасли до обоснованного состояния. В рамках оптимизационных подходов, когда чиновник отчитывается наверх о копеечной экономии, которая в итоге оборачивается полным параличом огромного мегаполиса, это сделать невозможно. Про оптимизированную медицину и говорить нечего — здесь ошибки и просчеты измеряются в жизнях. В этом году сверхсмертность достигла миллиона человек. Это — цена путинских «майских указов», согласно которым и проводится оптимизация медицины. Человек, убивший миллион граждан всего лишь за один год — это, конечно, достойно попадания в историю. Хотя лавры нужно разделить на всех — и организаторов, и исполнителей геноцида.

—