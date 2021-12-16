Мандарин или мерло? Какие оттенки в одежде нужно выбрать для 2022 года

Как ни крути, а разные оттенки в одежде способны изменить внешний вид человека до неузнаваемости. Он будет выглядеть либо свежо и дорого, либо образ будет безнадежно испорчен, если подойти к этому вопросу без должного внимания. Регулярно сервис Pantone выбирает главный цвет года, который ближайшие месяцы будет ассоциироваться с модой и шиком, но нельзя заключать свой образ в рамки единственного оттенка. Существуют и те, которые придадут внешнему виду лоск в любое время года. Так какие оттенки будут считаться главными в 2022 году?

Слоновая кость

Несмотря на название, это оттенок, который в любое время года способен придать образу лоск. Можно играть с текстурами совершенно свободно и при этом всегда оставаться в выигрыше. Будь то верхняя одежда или легкий джемпер, если они цвета слоновой кости, образ всегда будет выглядеть дорого.

Мандарин

Сочный оттенок – это самая простая хитрость, с помощью которой можно разбавить повседневный внешний вид. Модники уверены, что именно оранжевый цвет будет преобладать на улицах городов в будущем году. При этом одной деталью гардероба можно и не ограничиваться.

Оливковый

Как показывает практика, данный оттенок вряд ли в ближайшем будущем выйдет из моды. Оливковый цвет считается одним из самых уютных, с ним не хочется расставаться. При этом сочетаний у него огромное множество.

Мерло

Тот случай, когда одежда уместна и на шикарных мероприятиях, и в офисах. С помощью элементов гардероба данного оттенка выделиться можно везде. Более того, оттенок мерло прекрасно сочетается как с темными, так и со светлыми цветами.

Шоколад

Вечная классика. Стоит отметить, что особо шикарно смотрятся в этом цвете предметы одежды из эко-кожи.

Главный цвет года

Барвинок – именно этот оттенок Pantone назвал лидирующим. Стоит отметить, что он действительно является уникальным. Он настолько привлекает внимание, что человек просто не сможет остаться в толпе незамеченным. Более того, оттенок барвинок прекрасно подходит всем.