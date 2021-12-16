 

Мнение: Женщины в возрасте Гекаты

16.12.2021, 3:13, Разное
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Все посмотрели продолжение “Секс в большом городе”?

55+ это такой возраст, который мы с вами много лет назад назвали возрастом Гекаты.

Помните ту серию посту про три возраста женщин как три ипостаси богини Луны?

Молодые женщины, а точнее девушки – возраст Селены.

Начиная с 35 – возраст Дианы.

Начиная с 55 – возраст Гекаты.

Три возраста – это разный подход к имиджу, поведению и мировоззрению.

То, что красиво Селене, некрасиво Гекате, но и Геката может себе позволить то, чего не может Селена.

Насколько три героини продолжения соответствуют или нет возрасту Гекаты?

И давайте вместе накидаем сюжетных ходов, как мог бы выглядеть интересный сериал про женщин в возрасте Гекаты.

Что там должно быть и как?

Источник: Эволюция



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