Мнение: Женщины в возрасте Гекаты
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Все посмотрели продолжение “Секс в большом городе”?
55+ это такой возраст, который мы с вами много лет назад назвали возрастом Гекаты.
Помните ту серию посту про три возраста женщин как три ипостаси богини Луны?
Молодые женщины, а точнее девушки – возраст Селены.
Начиная с 35 – возраст Дианы.
Начиная с 55 – возраст Гекаты.
Три возраста – это разный подход к имиджу, поведению и мировоззрению.
То, что красиво Селене, некрасиво Гекате, но и Геката может себе позволить то, чего не может Селена.
Насколько три героини продолжения соответствуют или нет возрасту Гекаты?
И давайте вместе накидаем сюжетных ходов, как мог бы выглядеть интересный сериал про женщин в возрасте Гекаты.
Что там должно быть и как?
Источник: Эволюция
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